李立群上海隔離直播「日光浴」 女兒後面脫衣嚇壞網友

李立群（右）與女兒在上海家中陽台曬太陽。 （取材自微博）

新冠疫情 在全球肆虐，上海近來疫情嚴峻，因此政府機關採取封城 措施，當地居民除了出門做檢查外，其餘時間都只能待在家裡。目前已移居上海的資深演員李立群，近來常常分享在當地隔離的日子，近日他罕見曝光與女兒在家中的互動，但女兒在後方突然一個「假動作」，嚇壞許多網友。

「噓！星聞」報導，69歲的金鐘視帝李立群近期待在上海，已接受隔離持續半個月，日前他在家中陽台曬太陽並開直播與網友互動，還直言曬太陽能補充維生素Ｄ。畫面中，只見他脫光上衣享受日光浴，「我乾脆把上衣都脫了，就曬吧，封城嘛，沒事幹找事幹」。

女兒則坐在李立群身後，一聽見父親將衣服脫掉曬太陽，她也調皮地試圖將衣服撩起，做了一個假動作，逗趣舉動引來粉絲們留言笑說：「李老師，你女兒也太搞笑了」、「後面那姑娘絕對是女漢子性格」、「女兒嚇我一跳，太皮了」、「您女兒剛剛那個動作嚇我一跳」、「女兒自帶明星氣場」。

李立群早前曾透過抖音 影片指出，上海某小區有些人家已沒米下鍋，配送管道又不見得暢通，所以那一帶有些孩子已在餓肚子；他懇求住附近的民眾、志工雪中送炭，但影片後來從抖音消失。他在近日的影片中改口「多吃一頓、少吃一頓，其實對人還是好的」，並強調物資絕對足夠。

李立群在最新影片中還提醒大家，心裡一恐慌反而不好，恐慌心情會帶大家更恐慌。他勸道：「封城這種非平常會發生的日子，要沉得住氣、聽居委指示，居委告訴我們幹什麼，我們就幹什麼，不要貪心、要節制，東西絕對是夠的，怎麼吃都夠，全中國的食糧太多了，不至於不夠。」