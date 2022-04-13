70歲「末代皇帝」息影多年 近況曝光「顏值倒退成路人」

尊龍（左）與陳沖因「末代皇帝」成為國際紅星。（取材自IMDb）

香港影帝尊龍外型俊俏，引主演電影 「末代皇帝」在80年代紅極一時，在好萊塢與李小龍、成龍並稱「香港三條龍」。不過尊龍年紀輕輕就息影，並少有近況流出；早前有消息指出，他已移居加拿大養老，最近已70歲的他近況終於曝光，五官依舊挺拔，但風華已老去。

近日，網路上流傳一張尊龍參加友人聚會的合影，已經70歲的他五官依然鮮明，儀態風度翩翩；不過因為太久沒有現身，許多網友對他的印象還停留在年輕時期，看到近況竟然感嘆：「怎麼會成為一個路人呢？」

尊龍（左）照片流出，網友看到他的近況都很開心。（取材自微博）

尊龍本名原為吳國良，是美國華裔演員，曾有「亞洲第一美男」之稱，1976年以電影「金剛：傳奇重生」廚師一角出道；1985年，主演犯罪片「龍年」，以優秀演技入圍金球獎 最佳男配角；1987年他出演「末代皇帝」中的溥儀，並入圍金球獎男主角獎，讓他演藝地位大幅提升，當年人氣更是高過張國榮。

後來尊龍傳出應邀拍攝電影「霸王別姬」，卻不歡而散，之後就再無他的消息。儘管已消失在大螢幕許久，網路上依舊有大批話題圍繞著他，大部分都是在談論他的長相，網友稱讚他的顏值充滿高級感，飄散迷人貴氣。