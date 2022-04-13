周冬雨新片演千萬網紅 一篇文章把事情搞大 秒登熱搜榜

周冬雨近年來塑造的經典角色不計其數。（取材自微博）

網路熱搜是如何誕生的？熱搜背後有多少雙手在引導網友？由新銳導演 忻鈺坤執導，周冬雨、宋洋、袁弘領銜主演的新片「熱搜」正是以此為題材，日前宣布殺青，並發布首款電影 海報。

楚天都市報、極目新聞報導，「熱搜」描述擁有千萬粉絲的自媒體網紅陳妙（周冬雨飾），無意中捲入一起惡性社會事件，用一篇上了熱搜的爆款文章影響當事人的命運，也改變自己的人生；陳妙的合伙人何言（宋洋飾）、集團總裁岳鵬（袁弘飾）也陸續涉入事件。

導演忻鈺坤先前的作品包括「心迷宮」、「暴裂無聲」，都獲得高評價，這次與「90後」影后周冬雨合作，也讓「熱搜」官宣後立刻就登上網路熱搜榜。

「熱搜」官宣海報。（取材自微博）

周冬雨近年來塑造的經典角色不計其數，從「山楂樹之戀」出道，演過歷史題材的「宮鎖沉香」、「湘江北去」，涉略青春愛情題材的「同桌的你」、「奔愛」、「七月與安生」、「喜歡你」、「傾城之淚」，也演過犯罪懸疑題材的「暴走神探」、「冰河 追兇」、「平原上的火焰」等不同類型的電影。這次周冬雨扮演的陳妙是一名正義感的獨立女性，許多網友認為對她而言是重大挑戰，有人就說：「看她演中學生毫無違和感，反而演職場人會讓人有點不適應，期待忻鈺坤和周冬雨的合作火花。」