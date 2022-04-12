香港「御用叔父」梁雄病逝 曾自誇「拍百部片從沒NG」

梁雄（左）說自己很少NG。（取材自微博）

香港 「御用叔父」資深演員梁雄（本名：梁富雄）11日在廣華醫院與世長辭，他的女兒在社交平台上向親朋好友發布公告宣布噩耗，證實父親已經辭世的消息。梁雄在香港因演技實力堅強，因此很多導演 喜歡找他拍戲，如今撒手人寰令不少影迷感到悲傷。

綜合媒體報導，梁雄說起以前18歲入行，靠著招牌鬍鬚造型和爽朗雄厚笑聲，很有個人特色，，在眾多電影 、電視劇演出小角色，且都給觀眾留下深刻印象，因角色常是主角的叔父，因此被粉絲戲稱「御用叔父」。

香港資深男星梁雄辭世。（影片截圖）

梁雄過往演出超過百部影視作品，他曾在2020年為香港演藝人協會拍攝了個人簡介短片講道：我拍戲從沒NG，所以無線的老導演好喜歡我。我現在年紀大啦，有得賺就很歡喜，沒得賺也很歡喜。」談起第一次拍戲，他還深刻記得是拍哪一部戲，在哪一個片場拍的，梁雄坦言自己最喜歡演反派。

梁雄的樂觀天性令人印象深刻，近年拍過的作品包括《飛砂風中轉》、《打擂台》、《十年》等，2021年拍攝謝賢的主演電影《殺出個黃昏》，在片中扮演馮寶寶的包租公。《殺出個黃昏》在香港獲得無數肯定，入圍第40屆香港電影金像獎5個獎項，包括最佳編劇、最佳男主角、最佳男配角、最佳女配角、最佳新演員，不過香港當地受到新冠疫情影響，原定4月17日舉行的頒獎禮，延期到7月17日才會揭曉結果，可惜如今梁雄離世，無法親眼看到結果。

梁雄的女兒在社交平台上公布噩耗：「我是梁雄的女兒，我爸爸於2022年4月11日晚在廣華醫院與世長辭！他離世的時候所有家人都在旁，他很安詳！」