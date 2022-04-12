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宋丹丹媳婦曬坐月子照 房間豪華 自稱10幾天沒洗頭

娛樂新聞組／綜合報導
宋丹丹媳曬出坐月子的照片，自稱十幾天沒洗頭。（視頻截圖）
宋丹丹媳曬出坐月子的照片，自稱十幾天沒洗頭。（視頻截圖）

宋丹丹的兒媳婦博谷，近日在某社交平台曬出了一條視頻，剛生完孩子不久的她還在坐月子。博谷稱「一個閒不住的人，老得強迫自己躺著」，看得出來她很無聊，所以就發視頻出來和大家聊聊天。

網易娛樂報導，從博谷亮相的地方，看出博谷應該還在月子中心，環境看上去很高檔。當天博谷素顏出鏡，皮膚卻十分光滑白皙，下巴顯得很削尖，看來她生完孩子之後狀態依舊很好。她在回應大家自己為什麼不剪短髮時，博谷指著頭髮說已經十幾天沒洗了。

在官宣生娃喜訊的視頻中，博谷的肚子依舊很大，她也回應了，她說生完孩子後肚子會慢慢收縮回去，需要一個過程。

看到博谷這麼好的狀態，網友和粉絲們也紛紛留言，有人說「不化妝也好看」，博谷大方回答說「鏡頭有濾鏡」；還有網友問她有沒有打無痛？博谷也回覆說：「打了，偉大發明」，她和網友們親切互動，顯得毫無架子。

在生孩子之前，博谷也經常曬出自己和老公巴圖的生活日常。此前就曬出博谷在菜板上切洋蔥，搞笑的是視頻中的他戴著一個游泳眼罩切洋蔥，可能是怕洋蔥辣眼睛，妻子在一旁打趣說擔心巴圖智商出了問題。

雖說有點搞笑，但是也是為了給老婆做飯。在快生產的時候，博谷就曬出視頻說自己感覺懶洋洋的，巴圖就在老婆身後，把老婆逗得哈哈大笑。

如今，兩人的寶寶已經平安落地，生活又恢復了正常，在生產之前兩人就經常分享生活日常，想必在生產之後會更加活躍地出現在社交平台。

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