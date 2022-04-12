宋茜、陳妍希扮閨密 網酸：又是有錢人無病呻吟

「溫暖的甜蜜的」兩位女主角宋茜（左）、陳妍希的閨密情，深得「小時代」精髓。（視頻截圖）

由宋茜、陳妍希、陸毅、經超、孫堅主演的「溫暖的甜蜜的」，近日播出首支預告片，這部劇是今年2月才開機，4月就能剪出長達四分半鐘的預告片，有網友直說，製作速度太快了。

鳳凰娛樂報導，「溫暖的甜蜜的」把焦點放在新女性的情感與婚姻上，想必又是一齣探討獨立女性愛情的電視劇。在兩個月前的開機儀式上，導演 劉江已經明確表示，他希望通過這部劇塑造一批有血有肉的90後獨立女性，深入解讀她們的內心世界。然而有網友說，導演談到的劇情讓人一臉疑惑，獨立女性就是找別人跟自己扮演情侶來逃避逼婚？就是在婚禮當天逃婚？也不能說這樣的例子不寫實，只是不具有代表性。

報導指出，雖然導演想呈現的是90後的故事，但五位主演都超齡了，其中四位是80後，一位是70後。雖然90後也不小了，但這幾位主演明顯更適合演繹80後的愛情故事。

「溫暖的甜蜜的」一劇，被網友批評又是有錢人無病呻吟的故事。（視頻截圖）

不過劇中明星們都保養得當，尤其是宋茜和陳妍希兩位女主角看起來都很年輕，所以演90後也說得過去。可是看了預告片之後，會發現如今的都市劇，都用相似的元素堆疊生產出相似劇情，毫無新意。

網友認為，「溫暖的甜蜜的」又是發生在上海的故事，主角們都是不用憂愁生計、只需要煩惱該愛誰。看到國產都市劇裡這些「獨立女性」動輒在上千萬的精裝住宅裡黯然傷神，網友都想翻白眼了。

宋茜飾演的女一是一位整形醫生，她明明有錢又有能力，還是很不開心，對著媽媽哭訴她想掌握自己的人生。更狗血的是，經超飾演的男二跟宋茜飾演的女一假裝在一起之後，還在畫展 上遇到了男二的女朋友，網友忍不住痛批，這是什麼狗血大亂燉？

再來看陳妍希飾演的女二，同樣是一位獨立女性，不過她的感情線更俗套一些，是國產都市劇裡常見的老公是媽寶男。從預告片可以看出，編劇為了刺激觀眾情緒，安排了很多氣人的劇情，讓人很無語。

陳妍希飾演的女二婚後遇到的最大問題，是家裡有一位奇葩又傳統的婆婆。婆婆為了讓女二遵循「男主外，女主內」的模式，想了很多方法給她立規矩。

在婆婆的逼迫下，女二婚後不僅要跟婆婆一起住，還要承擔洗衣做飯洗碗等家務，於是她才醒悟：這不是我要的生活。可是看到這裡還是很疑惑，女二婚前難道沒見過婆婆嗎？難道婚前一點都沒看出來男方的家庭是什麼樣的嗎？反正毫不意外的，女二決定離婚，然後遇到了更好的男生。反正，兩個感情不順的女主相互鼓勵，勢要談一場心動的戀愛。

兩位女主的閨密情深得「小時代」的精髓，感情好的時候恨不得天天黏在一起，一起哭一起鬧一起笑，互相誇讚彼此是中國好閨密。

看完了「溫暖的甜蜜的」的預告片，網友說，已經可以確認這是一部無病呻吟的懸浮都市劇了，打著獨立女性的旗號在宣傳，實際上還是國產都市劇裡常見的俗套又狗血的故事。網友並發問：「國產劇從業者，什麼時候才願意腳沾地創作呢？」