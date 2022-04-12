姚笛夜泡酒吧不斷抽菸 神祕男溫柔摸腿後一起回公寓

姚笛之前被拍到和朋友吃飯，不停地抽菸。（視頻截圖）

有網友近日偶遇了演員姚笛與一名高大男子一同現身某酒吧玩樂，照片中姚笛穿著厚實的黑色羽絨服，戴著一條棕色圍巾，雖然穿著平底鞋但踩在雪上還是很滑，該男子不忘在後面護著姚笛。

網易娛樂報導，姚笛與男子一起走進酒吧內部，坐在桌子同一側，在此期間姚笛一直不停地吸菸，並一直側頭與男子說話，似乎是在傾訴什麼。

姚笛被拍到深夜與男子去酒吧。（視頻截圖）

這名男子手扶著臉，歪頭看向姚笛，認真地聽著姚笛傾訴，他還親暱地撫摸了姚笛的大腿，顯得十分溫柔，兩人的關係看起來十分親密。

姚笛與該男子在酒吧逗留許久，直至凌晨才從酒吧走出來。姚笛看起來神情略有疲憊，該男子跟在姚笛後面輕撫她的後背，似乎是在安慰她。而後兩人一起共同乘車離去，最終目的地似乎是該男子的公寓，此前姚笛的商務車曾多次出現在附近。

姚笛好像一直就很喜歡抽菸，此前被拍到在和朋友吃飯時就不停抽菸，電子菸、香菸換著抽，姿勢熟練想必是經常抽菸的緣故。

姚笛的古裝角色個性分明，清純可人，私下卻被拍到不停地吸菸。（取材自劇照）

外界對於姚笛的感情生活也十分關注，姚笛在2018年時就表明自己已經被求婚，男方是由好友馬蘇介紹，叫高傑，經營酒店生意。兩人於2019年結婚，婚後生活一直很平靜。

但是最近幾年，兩人頻繁被拍到和異性一起外出，不僅僅是姚笛，之前姚笛的老公也被拍到和美女一同外出，女方身材性感，緊緊地挽著姚笛老公的手臂，兩人看起來十分親密。