翁虹為95歲父慶生：他曾染新冠 已打滿3劑

翁虹（左）曝95歲父親翁爸曾感染新冠，如今父女兩地分居。（取材自微博）

還記得「凍齡女神」翁虹嗎？今年53歲的翁虹，4月11日在社交平台發文慶祝父親95歲生日，並曬出多張照片，感性表達對父親的愛，引發網友們關注。

網易娛樂報導，翁虹稱父親是「帥老爸」，為了證明自己說得沒錯，她還貼出了父親年輕時的照片；網友說，果然是一表人才，看得出翁虹的五官與父親有不少相像之處，難怪是大美人一枚。

翁虹父親年輕時的模樣。（取材自微博）

翁虹先是表揚了自家老爸，在香港 老人們普遍不怎麼接種新冠疫苗 的情況下，翁老先生主動要求打滿了3劑疫苗。

值得注意的是，翁虹還透露，前段時間自己九十多歲高齡的父親其實不慎感染過新冠，但因為是輕症，而且有疫苗當底子，加上他的體質還不錯，所以很快就痊癒了。儘管如此，翁虹說，她還是被嚇個半死。

顯然發生過這件事，讓翁虹對父親95歲生日的到來，更是報以無比的期待與感恩。在她曬出的多張照片中，不乏自己與父親的合照，其中有一張父女二人頭戴花環一同看向鏡頭，眼中滿是歲月靜好下的幸福，讓人很羨慕。

翁虹4月11日在社交平台發文慶祝父親95歲生日，並曬出多張照片，感性表達對父親的愛。（取材自微博）

1968年出生的翁虹，如今已經53歲了，但即便年過半百，鏡頭中的她依舊膚白貌美、氣質優雅。

翁虹對父親的生日雖然十分重視，但在疫情 形勢下，兩人只能通過視頻聯絡，無法見面。近些年，翁虹與丈夫和女兒舉家搬到上海定居，但她如今不在上海，這次的封控管理，讓她接連錯過丈夫與父親的生日，一家人暫時無法團聚。但翁虹表示，只要大家同心協力解決問題，就一定能夠讓事情往好的方向發展。

前兩天，她曬出了與女兒的合照，小水晶已經從小姑娘長成了亭亭玉立的少女；翁虹說，女兒現在每天用有限的物資，來照顧他們的家居生活，非常棒。