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王菲「罕見露臉」凍齡上鏡 美聲仍清澈

娛樂新聞組／綜合報導
52歲王菲為品牌做宣傳，期間不停動手指，聲音清澈狀態極佳。（視頻截圖）
52歲王菲為品牌做宣傳，期間不停動手指，聲音清澈狀態極佳。（視頻截圖）

歌壇天后王菲擁有空靈的美聲，在樂壇占有一席之地，出道32年的她近年來鮮少公開露面。不過近日她為代言品牌錄製影片，罕見露臉的她一頭短髮顯得乾淨俐落，52歲的她狀態依舊超好。

網易娛樂報導，曝光影片可見王菲當天身穿淡黃色毛衣，內搭黃色背心，僅以簡單素淨的淡妝上鏡。只見她說話時不停地把玩自己的手指，聲音依舊清澈、好聽，與年輕時候相比，王菲除了臉上多了一些歲月的痕跡，差別並不是很大，連造型都非常相似。

影片最後王菲祝福觀眾「開心快樂」，對著鏡頭淺淺微笑，一頭俐落短髮讓她看起來非常清爽，額頭還有瀏海看起來相當逆齡有個性，也不見任何皺紋，肌膚維持、保養狀態相當好。

影片曝光後，王菲年過半百凍齡的美貌，引來不少網友讚嘆，紛紛誇讚「好美」、「狀態讓人羨慕」。

此前曾有網友曬出了一張與王菲的合照，兩人坐在沙發上，王菲顯得十分靦腆，面色紅潤，看不到一絲白髮。

王菲2013年與前夫李亞鵬離婚後，隔年和謝霆鋒上演了世紀大復合。李亞鵬日前因為再婚登上新聞版面，王菲和謝霆鋒的感情也再次受到網友關注。

王菲、謝霆鋒復合後轉眼已經有八年的時間了，期間兩人曾多次被拍到外出聚餐，十指緊扣，羨煞旁人。謝霆鋒去年受訪時曾透露，「不會打算結婚，也不會再要小孩」，將和王菲一直保持戀愛狀態，相伴到老。雖然兩人的感情不被看好，但王菲依舊堅持做自己，完全不顧及他人的看法。

52歲王菲狀態依舊超好。（取材自臉書）
52歲王菲狀態依舊超好。（取材自臉書）

王菲 謝霆鋒

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