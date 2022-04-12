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陳冠希「復出計畫」外洩？ 女兒直播快嘴洩祕密

娛樂新聞組／綜合報導
陳冠希（左）在直播中與女兒互動超有愛。（取材自Instagram）
陳冠希（左）在直播中與女兒互動超有愛。（取材自Instagram）

香港41歲男星陳冠希在豔照門事件後演藝事業歸於平淡，久未有作品，後來他娶了中國超模秦舒培，兩人育有一女Alaia。身為女兒控的他日前和愛女一起直播，父女倆用英語交談，不料女兒意外爆出星爸正在忙電影，他連忙比出「噓」的手勢，說這還是個祕密，但已經洩露出去來不及了。

綜合媒體報導，在愛女Alaia誕生後疼愛有加，不時在Instagram曬出女兒照片。近期他和女兒開直播，陳冠希全程父愛滿溢，不時親吻女兒的頭髮，最後還猛親了她臉龐一下，沒想到Alaia故作嫌棄地用手擦臉，還說「His kiss is so wet」，陳冠希則配合女兒反應，用手擋臉，一直說「oh，no」，父女互動超有愛。

只見活潑可愛的Alaia說著一口流利英語，心直口快透露爸爸正在「making a movie」，陳冠希馬上比出噓的手勢，意思是尚且不能說出去，這還是個祕密。

據報導，陳冠希近年移居美國主力經營潮牌事業，不過有網友最近在日本偶遇陳冠希一家，網友曬出合影大讚秦舒培很有氣質，還特意叫來女兒Alaia過來和眾人一起拍照，展現親和力，以往的火爆浪子形象完全洗白。

陳冠希囡囡愈大愈靚女。（取材自Instagram）
陳冠希囡囡愈大愈靚女。（取材自Instagram）
41歲陳冠希（右）被囡囡Alaia爆出將復出拍戲。（取材自Instagram）
41歲陳冠希（右）被囡囡Alaia爆出將復出拍戲。（取材自Instagram）

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