65歲張豐毅蹲馬步下腰 馮紹峰驚呆

65歲的演員張豐毅(右)片場健身，做馬步下腰毫不費力，一旁馮紹峰看到驚呆。（視頻截圖）

65歲的張豐毅近日在新劇「山河月明」片場花絮曝光，只見他不浪費一分一秒，一直在片場鍛鍊身體，就連馮紹峰也在一旁學習，張豐毅穿著片場的衣服，蹲著馬步，穩穩地扎在地上，體力看來很不錯。

網易娛樂報導，張豐毅除了蹲馬步外，他接著做「健子步」，他先是自己做了一遍，然後又教旁邊的馮紹峰學習健身 動作。張豐毅做得輕鬆，沒想到換馮紹峰上場之後，直接露出痛苦表情。

影片最後張豐毅展示高難度的下腰動作，把一旁的馮紹峰都看呆了，怕張豐毅出什麼事，馮紹峰還伸出手在張豐毅的身子底下接住，但是張豐毅卻做得輕輕鬆鬆，毫不費力，一點也不需要別人的幫助，網友看了直呼張豐毅「真是太強了」。

張豐毅去年曾曬出和李若彤的健身照，當時就驚豔了眾人，60多歲的張豐毅和55歲的李若彤同框，但兩人的好身材卻一點不輸年輕人。照片中的張豐毅的手臂十分粗壯，並且上半身完全是一個標準的倒三角形狀，可見他對自己的身材多麼自律。

張豐田 曾參加過一檔軍訓節目，與他一同參加的不乏一些年輕藝人，但年齡最大的張豐毅卻是其中身體素質最好的一個，各種訓練都輕鬆拿下。他穿衣服的時候就顯得十分魁梧，脫下上衣後，明顯的肌肉 線條更是讓大家沒想到。

張豐毅還曾在節目上展示過自己的健身過程，當時主持人拿出滾輪讓眾人嘗試，嘉賓紛紛嘗試之後都支撐不了多久，只有張豐毅拿著滾輪做了好幾次動作都不見疲憊，足以看出他的核心力量多麼強大。