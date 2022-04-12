秦昊喝酒「沒陪產」 伊能靜氣炸：怎麼這樣對你老婆

伊能靜（右）與小10歲秦昊結婚，一舉一動格外引人注意。 （取材自微博）

由秦昊、任素汐主演的「親愛的小孩」，劇情描述一對離異父母，為了挽救患白血病的女兒，歷經糾葛和抉擇，當被醫生建議再生一個小孩用臍帶血救命時，已重組 家庭的他們該何去何從。

面對劇中新生命的誕生，飾演秦昊老婆的任素汐，一邊要幫孩子換尿布，一邊溫柔哄睡，忙昏頭的同時，另一半卻是呼呼大睡，聽到孩子哭聲，踹也踹不醒，引發網友共鳴，感嘆直言「要嫁就要嫁給神隊友」。

電視劇「親愛的小孩」秦昊（上）與任素汐飾演育兒夫妻檔。（圖：愛奇藝國際站提供）

秦昊在微博 形容要把當爸的六條法則刻進DNA ，他在微博貼上有娃後的「To do list」，其中包含：早起給老婆做早餐、中午跟老婆女兒視頻一起吃午餐、下午三點叫老婆午睡起床、下班回家帶老婆最愛吃的麵、晚上在家帶女兒以及睡前要親老婆和女兒晚安Kiss，重點是要先親老婆再親女兒，讓網友直言：「這是秦昊本人的To do list」。

劇中，秦昊飾演的肖路因在家喝啤酒而錯過老婆生產，當他醒來驅車趕往醫院時，他的媽媽卻只關心孫女的胎盤，原來是要將胎盤給小兒子燉補湯，引發網友熱議，直指叔叔吃侄女的胎盤，令人大開眼界，疑惑「胎盤真的可以吃嗎？」

此外，任素汐也在拍攝過程逐漸掌握哄娃技能，從溝通感情、摸摸小手再到聲東擊西的哄娃技巧，快速地與寶寶建立起情感，甚至嬰兒哭泣時，還使出轉移注意力撇步，成功讓娃兒暫時停止哭聲。

不過秦昊在戲裡錯過老婆生產，讓「正宮」伊能靜看了也忍不住吐槽：「你怎麼可以這樣對你老婆！」文末還貼上生氣的貼圖。

伊能靜留言還吸引戲劇播放平台一起標記秦昊，網友也紛紛留言：「哈哈，昊哥演的（得）太好了，靜姐都看的（得）生氣了」、「昊哥演技太好了」、「不愧是演技派，不過靜姐也好可愛，反應太真實了」，而伊能靜自秦昊新戲上檔後，就積極為丈夫宣傳，夫妻好感情溢於言表。