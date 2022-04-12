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具俊曄、黎明同框舊照曝光 網友：難怪迷倒大S

娛樂新聞組／綜合報導
網友曝光黎明（右）和具俊曄早年一同上節目的同框照。（取材自微博）
網友曝光黎明（右）和具俊曄早年一同上節目的同框照。（取材自微博）

45歲台灣女星大S（徐熙媛）和52歲的韓團「酷龍」成員具俊曄舊情復燃，掀起熱議。有網友近日在社交平台曝光了早年具俊曄和香港天王黎明的合照，具俊曄一身古銅色肌膚看起來相當粗獷，還有網友說「兩人顏值不相上下，難怪具俊曄能迷倒大S」。

貓眼娛樂報導，照片中的黎明面帶微笑，帥氣又年輕，而站在他旁邊的就是大S現任老公具俊曄。據悉，當時的黎明是去南韓參加演出，公司安排具俊曄一路陪同，當時黎明身穿黑色無袖上衣，一臉清秀；具俊曄則是身穿白色無袖上衣，頭戴黑色墨鏡，胳膊上的肌肉線條非常明顯。

據報導，黎明1986年參加第五屆新秀歌唱大賽，憑藉「絕對空虛」獲得季軍正式進入演藝圈。具俊曄則是1996年和姜元來被南韓音樂人金昌煥所挖掘，組成酷龍組合正式出道。大S認識具俊曄時大概是1998年，正是酷龍當紅時期。

網友曝光黎明（右）和具俊曄早年一同上節目的同框照。（取材自微博）
網友曝光黎明（右）和具俊曄早年一同上節目的同框照。（取材自微博）

從照片的年代來看，具俊曄和黎明當時都已經是非常著名的歌手，出版過不少專輯和單曲的具俊曄，如今依舊是南韓有名的舞者，此前還參加了南韓平昌殘運會的開幕演出。

此外，具俊曄在韓國的藝術家好友Kim Jihee（金智姬），特地為具俊曄夫婦畫了一幅作品當作新婚禮物，更貼心從南韓郵寄到台灣；消息曝光後，有中國媒體推測大S和具俊曄可能會在台北舉行私人婚禮，但不會對外公開。

金智姬在Instagram分享一幅畫作，畫中的女孩留著一頭金髮，頭上戴著華麗的皇冠，並以薄荷綠作為背景，金智姬透露說：「這個wedding trunk是要送給過去十幾年來，一直支持我的具俊曄歐巴的結婚禮物，希望具俊曄徐熙媛夫婦未來能像寶石般幸福閃耀」，她並標記具俊曄的Instagram帳號。

金智姬為具俊曄和大S送上新婚禮物。（取材自Instagram）
金智姬為具俊曄和大S送上新婚禮物。（取材自Instagram）

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