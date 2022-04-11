「劉羅鍋」 隔26年再上螢幕 「雙冰」結合天天欺負他

何冰（右）、白冰在「劉墉追案」中首度合作飾演夫妻。(圖：緯來育樂台提供)

1996年播出的歷史古裝劇「宰相劉羅鍋」，劉墉與和珅鬥智鬥勇，成就觀眾心中的不朽神劇。時隔26年，「劉羅鍋」再次被搬上螢幕，「老戲骨」何冰主演古裝劇「劉墉追案」詮釋「劉墉」，直言當初最吸引他的就是此角色，「越是困難的任務，越是我成長的動力。」道盡為活化歷史人物努力過程。

「劉墉追案」由何冰、白冰、李乃文、曹征、黃海冰等實力派演員主演，該劇講述乾隆年間山東省巡撫富國泰徇私枉法，藉納貢之機大肆斂財，導致山東十幾處糧倉虧空，劉墉奉旨來到山東追查此案，執行大清律例為民除害的故事。

從「大宋提刑官」、「情滿四合院」到「白鹿原」等多部經典之作，何冰此次在「劉墉追案」中，更展現喜劇功力，透過一口標準山東方言將觀眾帶入劇情中，他坦言，對於觀眾來說，「劉墉」就像諸葛亮、唐伯虎、紀曉嵐這些名字一樣，不僅僅是歷史人物，他們更像是一個符號，能賦予觀眾更加豐富的內涵和意義，承載了觀眾所嚮往的一切形象，如何在尊重史實的基礎上，為角色加分。

劉墉「懼內」眾人皆知，在該劇中，女星白冰飾演一名刁蠻格格、劉墉夫人金婉兒，她坦言：「一直很欣賞何老師，沒想到首次合作就成為『夫妻』，還能在劇中一直欺負他」，開拍前何冰還特別叮囑她：「千萬不要按格格方式去演，身分是別人給你的，自己不要覺得高高在上。」這番話令她在家裡也不斷揣摩，演出一個喜歡撒嬌、愛吃醋、護丈夫的普通女孩。

據悉，「劉墉追案」的定位是古裝探案輕喜劇，與其他的探案劇相比，劇情節奏並不算快，但勝在輕鬆明快。既不像「大宋提刑官」那樣嚴肅沉重，也不像「宰相劉羅鍋」那樣過於輕鬆，網友說，介於兩者之間的節奏很容易入戲。