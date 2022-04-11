港版「華燈初上」陣容曝光 5位超美女演員出爐了

港版「華燈初上」演員陣容包括久未露面的陳法蓉。(取材自微博)

台灣藝人林心如 監製的夯劇「華燈初上」三季已播完畢，但熱潮未減，據港媒報導，香港 傳出將拍攝豪華版「華燈」，監製由製作過無數電影的王晶擔任，男女主角也是香港知名演員。

「華燈初上」由林心如和楊謹華飾演主要的「媽媽桑」，她們在劇中經營的80 年代台北紅燈區熱門日本酒店「光」，裡面的小姐分別有劉品言、謝瓊煖、謝欣穎、郭雪芙領銜主演。港媒傳港版女性演員陣容包括參選港姐出身的陳聖瑜，還有姚子羚、傅嘉莉、蔡潔和近年已經鮮少拍港劇的陳法蓉。

而男主角相較台版由鳳小岳飾演的編劇「江翰」和楊祐寧演的刑警「阿成」，港版男主角設定是夜總會盯場古惑仔，由楊明飾演，其中姚子羚和楊明會有感情戲。

港版「華燈初上」會是王晶繼戲劇「荷里活有個大老千」後，再替無線出品的港劇擔任監製及編審，劇情背景設定是描述8、90年代香港夜生活。

另據ETtoday報導，現年41歲的楊明常在港劇扮演正義警察 ，然而2020年10月他因酒駕車禍意外，被控三項罪名，官司仍在等待上訴，尚未結束。楊明也因此停工一年多，如今傳出電視台給予重生機會，但他表示沒有收到開戲消息，不敢多言。王晶日前受訪時則透露，演員陣容都是TVB決定的，電視台有信心，他當然沒問題。