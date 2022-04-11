陳浩民一家分享封控生活 老婆抱怨菜價太高

陳浩民和妻子蔣麗莎2年前就已舉家遷居上海。(取材自微博)

因扮演「濟公」成名的港星陳浩民，兩年前帶著妻子蔣麗莎舉家遷居上海，近日遭逢疫情 ，蔣麗莎和陳浩民在網路開直播，與粉絲們分享一家人封城 生活。但她日前在直播中直呼自己買的蔬菜 太貴，兩斤竟然花了1500元人民幣，還稱「感覺好像被人坑了」。

綜合媒體報導，陳浩民妻子蔣麗莎日前開直播，跟粉絲們分享一家人的封控生活。不過，蔣麗莎忍不住在直播間公開埋怨老公買的食物太貴。蔣麗莎表示，現在上海疫情嚴峻，小區都是封閉式管理，家人的日常用品都是防疫人員送來的，只是她家一共有八口人，這些食物壓根不夠吃，老公只能找人幫忙買菜。沒想到平常只賣50元人民幣的菜，這次卻花了足足1500元，加上跑腿費500元，竟然要2000元。

她說自己不是心疼錢，而是不想無緣無故被坑，並說她家條件還不錯，但如果是普通家庭根本就吃不起。

蔣麗莎的直播瞬間掀起大批網友討論，有人發現包裝袋上寫著精緻，判斷她買的菜應該是精品蔬菜，比普通蔬菜品質好，價格也比較貴；但有人覺得，即便是精品蔬菜，也不至於貴得那麼離譜。

另外，由陳浩民和李萌萌等人主演的「東遊記」近日上映了，但一開播就被大批網友集體吐槽，認為陳浩民已經52歲了，但在劇中還飾演一個十幾二十幾的少爺，先不說演技，就這顏值都撐不起來