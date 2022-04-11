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又演又唱… 任素汐版「親愛的小孩」賺人熱淚

娛樂新聞組／綜合報導
「親愛的小孩」由任素汐(左)、秦昊主演。(取材自微博)
「親愛的小孩」由任素汐(左)、秦昊主演。(取材自微博)

電視劇「親愛的小孩」近日開播，同步上線的，還有「親愛的小孩」同名主題曲。封面新聞報導，演唱者正是劇中女主角方一諾的扮演者、演員任素汐。「聰明的小孩，今天有沒有哭。是否遺失了心愛的禮物，在風中尋找，從清晨到日暮。」任素汐內斂深情的低唱，讓不少聽眾潸然淚下。

「很有童話民謠的感覺。一個小孩獨自緩緩走來，一個溫暖的聲音輕輕彈唱，娓娓道來。好聽！」網友評價道。

據報導，「親愛的小孩」原版由台灣歌手蘇芮演唱，發行於1985年，在當年已經傳唱非常廣，也曾被改編翻唱為各種版本。歌曲講述了一個「尋路」與「長大」的主題，不管在怎樣的年齡層，我們都是屬於自己的「親愛的小孩」。

作為演員中的實力唱將，任素汐的聲線極具感染力，慵懶隨性的聲線加上頗有個人風格的唱腔，也讓這首歌曲增添了幾分味道。

任素汐雖然是以演員的身分為人所熟知，但她「歌唱得好」，幾乎是業內共識，連王菲也曾被她的歌聲感動。

電視劇「親愛的小孩」講述了小夫妻肖路（秦昊飾）與方一諾（任素汐飾）結婚多年，終於喜迎寶寶。在生產當日，產房外的肖路卻意外缺席，隨著孩子的出生，這對新手爸媽也開始迎接身分轉換後的各種挑戰。而雙方父母的介入，一系列家庭矛盾的頻發，導致夫妻關係走向拐點與暗礁。

王菲

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