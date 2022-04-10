黃渤、梅婷新戲深圳取景遭驅趕 劇組道歉

黃渤的新劇在深圳取景拍攝，遭到當地居民驅趕。（取材自微博）

中國藝人黃渤﹑梅婷近來合作的戲集「打開生活的正確方式」在深圳某小區取景拍攝，不料卻遭到該小區的業主強烈不滿將他們驅趕，原因是業主們擔心有疫情 傳播的風險；劇組接到投訴後即清場離去，隨後發出道歉聲明。

綜合媒體報導，此前，「打開生活的正確方式」如火如荼地趕拍當中，不料近日前往位於深圳的社區取景時，卻遭當地部分居民以疫情風險為由抗議，加上擔心群聚、還有部分人員沒戴口罩 ，因此將劇組趕走。

該小區的物業方亦證實，劇組只是拍攝了半天時間，已確認他們不會在小區拍攝。

指劇組的出品公司代表人回應，劇組一直都很注重疫情防疫 ，先前已經因為疫情停拍一個月，近日因為快殺青了在趕拍，可能是劇組與小區沒有溝通好，並稱事情與演員無關。

劇組隨後亦透過官方微博發布道歉信：「攝製組充分理解疫情期間小區居民對於外來人員的敏感，萬分支持理解廣大市民對疫情防控落實的嚴謹態度，在收到業主反饋後，停止了在該區的拍攝工作。」強調對於因為此事引起市民擔憂，攝製組深感抱歉，承諾會繼續嚴格遵守防疫政策，直言：「疫情期間生活、工作不易，願相互擔待、體諒。」