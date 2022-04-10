王祖藍辭TVB創意官 「聲生不息」恐受影響

王祖藍被爆從TVB離職。（取材自微博）

香港 藝人王祖藍去年應曾志偉邀請出任無綫（TVB）首席創意官，協助綜藝及娛樂節目發展，但日前有報導指王祖藍早前因鍾嘉欣失落視后一事，與高層樂易玲及曾勵珍鬧不和，據知他已遞辭職信，而TVB主席許濤也有挽留，可惜王祖藍去意已決，最後兩人達成共識，王祖藍正式離任。不過由於王祖藍旗下公司「手工藝創作」與邵氏有合作關係，所以未來仍會參與製作多個TVB綜藝節目，雙方關係友好。

香港01報導，王祖藍上任首席創意官一年以來，打造了包括「好聲好戲」、「識貨」、「日日媽媽聲」、「麻雀鬥室三決一」、「思家大戰」等多個節目，而近年積極在內地發展的他，亦早已在內地站穩陣腳，不但是傳媒公司老闆，去年更在廣州開設分公司，全力發展大灣區 市場。

另據貓眼娛樂報導，根據港媒報導，王祖藍去年出任TVB的首席創意官，幫助前輩兼好朋友曾志偉（TVB總經理），重整TVB的綜藝節目板塊，協助綜藝及娛樂節目發展，出面牽頭，和芒果台談成了「聲生不息」的合作，給TVB帶來很大的關注度。

如果王祖藍辭職，會影響到「聲生不息」的播出。「聲生不息」是由芒果TV 和TVB聯合推出的港樂歌唱競演節目，重要程度毋庸置疑，因為它是紀念香港回歸25周年推出的一個重磅節目，是由何炅和王祖藍共同主持的，王祖藍辭職後，可能會對何炅造成大影響。

有些網友表示不理解，稱王祖藍不太成熟，鍾嘉欣只是他的朋友而已，他有必要為了一個朋友和TVB鬧掰，自斷後路嗎？也有的網友表示，王祖藍這個舉動恰恰說明了他講義氣。