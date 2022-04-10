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「金宵大廈2」前5集 暗藏經典電影元素

娛樂新聞組／綜合報導
「金宵大廈2」延續先前氣勢，一開播就受到很高的關注。（取材自微博）
「金宵大廈2」延續先前氣勢，一開播就受到很高的關注。（取材自微博）

無綫（TVB）電視劇「金宵大廈2」開播一星期，觀眾反應不俗，除了承接上輯劇情，支線的故事發展亦不俗，每兩集一個單位，節奏明快。而且前五集情節中，還藏有不少經典電影的元素。

綜合媒體報導，「金宵大廈」以曾經引以為傲、近十年卻少用的奇幻題材，包含轉世、因果元素的愛情主線貫穿全劇，2019年播出時暴紅。該劇以一座大廈為背景，通過夢、寓言、自然力量等形式講述蕭偉明和Alex前世今生的故事。

「金宵大廈2」首集播出的故事叫「七樓半」，故事講于洋跟幾位老友合份買下一個單位，更以長命契擁有，哪個最長命就可擁有整個業權，可惜一次意外，于洋遭不鏽鋼飲管插眼而死，但又未完全死亡，成為半人半屍的「詐屍」。

故事在破舊的大廈發生，氣氛有點像麥浚龍執導的「殭屍」，而且「七樓半」這樓層，更可找到是來自Cult片經典「玩謝麥高維治」（Being John Malkovich）男主角因生意不佳，去到一辦公大廈求職，而公司位處的正是七樓半，是七樓和八樓中間一個很矮的夾層，不過「金宵大廈２」只借用這個有趣的樓層名，內容並沒太大關聯。

最新一集「城寨英雄GO」，講到大廈內有一群喜歡打遊戲的青年人，其中一位任天堂失蹤，父親任世嘉只知天堂最後出現的地方是金宵大廈網吧，而天堂應是相約一夥網上認識的打機朋友在此相聚。天堂與其網友都被虛擬的遊戲世界所帶走，決定登錄遊戲「城寨英雄GO」，尋找天堂的下落，而進入後的虛擬世界有如電影「挑戰者一號」，如果你有看過劇集「城寨英雄」，當中的設定更見有趣。

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