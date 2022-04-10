昔十指緊握吳亦凡 被問探監 秦牛正威3字回嗆

秦牛正威反擊酸民不手軟。（取材自微博）

中國藝人吳亦凡 去年7月因誘姦未成年少女，遭北京 朝陽警局拘留，同年8月因涉嫌強姦罪被逮捕，自此消失於演藝界，至今判決未明，而女星秦牛正威在2019年被拍到跟吳亦凡牽手回家，當年曾被罵爆，最近被問是否會探監吳亦凡，則憤怒三字嗆爆。

綜合本報系聯合報、ETtoday報導，秦牛正威在2019年被拍到跟吳亦凡牽手回家，當時還是未出道的素人，卻一夕之間成為網友焦點，儘管澄清兩人「沒交往」，但她仍收到多達2萬多條辱罵「蕩婦」、「綠茶」的訊息；還有網友去向學校施壓逼迫她退學，更有人說要找她拍戲演綠茶婊，外界輿論全都充滿了惡意，一直到男方的惡行惡狀東窗事發後，她才逐漸收到道歉的留言。

現在的秦牛正威積極發展演藝事業，2022年初參與安徽電視「蜜食記」第七季，還參與農業公益的宣傳活動，呼籲民眾振興鄉村發展。

最近秦牛正威走出昔日陰影，在社群 勤分享影片互動，卻又被酸民嘲諷「姐姐不去探監（吳亦凡）嗎？」她這回高EQ正面反擊對方，簡單寫下三字「乖，妳去」，讓對方不敢任何回應，目前該則評論已遭到刪除。

秦牛正威的回擊，引來許多網友力挺，紛紛表示「這回覆溫柔又有力」、「都過這麼久了，放過她吧」、「酸民也太無聊了吧」、「掐指一算，凡凡都快進去一年了呢！」