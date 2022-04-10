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楊洋「特戰榮耀」扮軍人 央視兩度點讚

娛樂新聞組／綜合報導
楊洋主演的「特戰榮耀」開播不久就引爆話題。（取材自微博）
楊洋主演的「特戰榮耀」開播不久就引爆話題。（取材自微博）

作為2022開年第一部軍旅劇，中國藝人楊洋、李一桐、蔣璐霞領銜主演的「特戰榮耀」不出意料未播先火，首播收視與熱度均名列前茅，繼「王牌部隊」之後再掀起一股追軍旅劇熱潮。

綜合媒體報導，劇中首次扮演軍人的楊洋，也成了這次追劇熱潮的一大焦點。尤其是其演繹的軍人形象，成了全網熱議的對象。上線不過四天，楊洋即兩度被央視點名，都是圍繞著他的軍人形象進行點評。

央視網文娛官博稱讚楊洋的軍裝英姿颯爽，像從軍旅文走出來的男主。

央視六公主官媒則指出，隨著年齡和演技不斷成熟，「最帥軍藝校草」楊洋和軍人角色的適配度越來越高了。

「特戰榮耀」中楊洋扮演的兵哥哥燕破岳給人的第一感覺，即是很有軍人的精氣神，結實的腰板、寬闊的肩膀、黝黑的膚色，看得出來楊洋為燕破岳特意調整體型花了不少功夫，期間的各種訓練比賽和戰鬥動作幾乎都是自己去扛。

據報導，「特戰榮耀」雖然小火，但也有不少網友表示「一集棄」，楊洋的表現也備受爭議。有網友稱：「看了第一集，沒意思，再見。」還有人表示：「看了一集，感受到了濃濃的個人英雄主義，估計不會再接著往下看。」

有網友表示，除了劇情讓人無法有代入感之外，很大一部分矛頭都直指楊洋。有網友吐該劇是「浮誇的劇情+油膩的演技，真是絕配。」也有人建議：「楊洋真的別演戲，太油膩了。油彷彿順著屏幕流出來，一秒讓我回到『武動乾坤』，簡直可怕。」

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