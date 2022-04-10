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老戲骨撐起「山河月明」 用家庭視角說「明朝那些事」

娛樂新聞組／綜合報導
「山河月明」雖是歷史劇，卻加入了許多人性化的家庭視角。(取材自微博)
「山河月明」雖是歷史劇，卻加入了許多人性化的家庭視角。(取材自微博)

由高希希總導演、趙立軍執導，馮紹峰、陳寶國、穎兒等主演的電視劇「山河月明」日前開播。該劇講述了從明朝洪武到永樂年間，朱元璋第四子朱棣從年少起就歷經沙場，終於成長為合格的軍事將領和一國統帥，並成就一番偉業的故事。據悉，「山河月明」家庭視角新穎獨到，吊起了觀眾的胃口。

北京青年報報導，作為一部歷史劇，該劇的敘事視角卻頗為獨到，開篇除了展現恢弘大氣的邊疆局勢、大明朝堂，也加入了許多人性化的家庭視角。

朱元璋與馬皇后如尋常夫妻般相處，馬皇后親手做飯給丈夫，朱元璋和妻子邊吃飯邊聊政事，觀感十分親切；朱元璋雖為一代帝王，卻也要像個操心的老父親一樣去查兒子們的功課；包括徐達一家，女兒徐妙雲會因為父親兄弟偷吃東西鬧脾氣。這樣的打開方式巧妙又接地氣，在細膩日常中緩緩鋪展出宏大的歷史軌跡。這種對「大明一家人」由內而外的多面呈現，也為觀眾揭開了欣賞那段歷史的又一新穎視角。

陳寶國、張豐毅、王姬等老戲骨的出演，一上來就穩住了整部劇的歷史劇基調。陳寶國飾演的朱元璋氣勢逼人、不怒自威；張豐毅飾演的徐達英武霸氣，極具武將風範；王姬飾演的馬皇后也是親切中暗藏堅韌強大氣質。除此之外，成毅飾演的少年朱棣灑脫不羈，聰慧過人，且對沙場充滿嚮往，人物形象十分鮮明。諸多人物次第出場，在演技與人設上看點多多。

報導說，「山河月明」立足於明朝歷史，起筆於洪武，落筆於永樂，從洪武開國的千瘡百孔、百廢待興到永樂盛世的萬邦來朝，可謂截取了一段大明王朝最為輝煌的歷史時光，描繪出一幅激濁揚清、振奮昂揚的歷史畫卷。

在這部劇中，我們可以看到燕王朱棣從一腔熱血的少年兒郎，成為一代帝王的成長史；還可以看到，在時代的滾滾洪流中，一個個鮮活人物的登場與落幕、他們的歷史書寫和影響。同時，也可以全方位地領略一個朝代的風骨與風華，一睹它的社會發展、人間百態。

北京 導演

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