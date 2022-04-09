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「楊冪接班人」古裝飄仙氣 新戲搭「慶餘年」小鮮肉組CP

娛樂新聞組／綜合報導
蓋玥希被外界稱為「楊冪接班人」，亮麗的外表吸睛。（圖：愛爾達電視提供）
蓋玥希被外界稱為「楊冪接班人」，亮麗的外表吸睛。（圖：愛爾達電視提供）

蓋玥希被外界稱為「楊冪接班人」，亮眼的外表自出道後就受矚目，她在新戲「一剪芳華」中的古裝飄仙氣，搭配「慶餘年」小鮮肉張昊唯組CP，引發劇迷關注。

據ETtoday報導，在「一剪芳華」中飾演女主角「康寧」的蓋玥希大有來頭，她以「瑞麗封面女孩模特大賽」全國總冠軍頭銜正式出道，知名女演員楊冪、張予曦、高圓圓和Angelababy都曾是該雜誌的模特兒，外界封蓋玥希為「楊冪接班人」。

「陸康CP」張昊唯（右）、蓋玥希，在「一剪芳華」戲中互動超甜。（圖／愛爾達電視提...
「陸康CP」張昊唯（右）、蓋玥希，在「一剪芳華」戲中互動超甜。（圖／愛爾達電視提供）

蓋玥希飾演的「康寧」貴為清朝郡主，前期的個性較為孤傲冷艷，後期則展現反轉一面，與男主角「陸遠之」糾葛不斷的歡喜冤家互動，也讓「陸康CP」深受劇迷喜愛。

張昊唯則飾演男主角「陸遠之」，看過「慶餘年」的觀眾，對他肯定不陌生，在該劇飾演太子的他，完美詮釋太子的隱忍和大智若愚；在迪麗熱巴主演的「一千零一夜」中，他所飾演的小祕書陳默，被粉絲稱為「最帥神助攻」；而在楊洋和趙露思主演、預計在4月18日開播的「且試天下」中，也將能看到張昊唯的身影。

報導指出，張昊唯曾在訪問中被問及與多位前輩演員的合作感想，他謙虛地表示，在開拍前查閱很多關於裁縫方面的資料，戲外和前輩們的互動就如同在戲中一樣，仍會尊稱前輩們為「師傅」，不論戲裡、戲外都備受照顧和指導，片場就像提升演技的教室，令他受益匪淺。

「一剪芳華」講述清末民初時，天賦異稟的小裁縫「陸遠之」（張昊唯飾）在風雲變色的時局下，憑藉「裁衣、裁人、裁心」的信念，慢慢蛻變成為一代華服大師的故事。除了男主角的奮鬥故事外，京城製衣行兩大龍頭白鶴年（張晨光飾）和蘇敬安（劉佩琪飾）之間爾虞我詐的精彩對手戲，符合歷史背景、精益求精打造的晚清旗袍和道具，也同樣精彩。

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