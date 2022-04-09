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蔡卓宜生日直播曬美照 王大陸全程默默觀看

娛樂新聞組／綜合報導
蔡卓宜（右圖）28歲生日開直播，緋聞男友王大陸全程默默在線觀看。（取材自微博）
蔡卓宜（右圖）28歲生日開直播，緋聞男友王大陸全程默默在線觀看。（取材自微博）

4月8日是馬來西亞歌手蔡卓宜28歲生日，她開直播與老鄉顏如晶連線，並分享整整十八宮格的美照，給粉絲們福利，傳說中的緋聞男友王大陸全程默默在線觀看。

搜狐娛樂報導，蔡卓宜在生日當天，開了一場生日直播，她用兩顆雞蛋做了一個蛋糕，看起來還挺成功的，她之所以自己做蛋糕，是因為定居在上海的她，正在自主隔離。

不過有網友吐槽蔡卓宜做蛋糕時，頭髮沒有綁起來，思考的時候還撓頭，沒有洗手又接著做雞蛋，這些行為會不會不太合適？沒有蠟燭的她也只能找來一支大蠟燭，直接放在蛋糕中間。

直播期間，蔡卓宜和同樣來自馬來西亞的顏如晶連線，外界沒想到兩人的感情這麼好，她們私下裡經常見面。顏如晶調侃蔡卓宜的蠟燭看起來很幽默。

值得一提的是，在整場直播中，緋聞男友王大陸全程都在默默觀看，他位列嘉賓席中，一眼就能被看見。王大陸全程都沒有發聲，只是悄悄地守護著，顯現對女友最大的支持。

王大陸和蔡卓宜之前碰面時，就常在上海被網友偶遇，可見兩人都活躍於上海一帶。有網友曾曬出他們兩人一起在上海某景區騎單車，期間王大陸還給蔡卓宜拍照，十分有耐心；後來又有網友偶遇兩人在街頭修自行車，很接地氣。

王大陸和蔡卓宜是因為參加「怦然再心動」而認識，節目中，女方和素人男嘉賓培養感情，而王大陸是倪萍的男助理，服務各位女嘉賓。當時黃奕就點鴛鴦譜，覺得蔡卓宜和王大陸比較合適，王大陸謙卑地表示自己配不上蔡卓宜，節目結束後，外傳兩人就交往了。

不過二人至今都沒有對緋聞做任何回應，不過他們依然大方地約會，絲毫不隱藏互動。王大陸還曾帶著蔡卓宜和自己的好友劉畊宏、吳尊一起聚會，就連吳尊都祝福二人早生貴子，希望他們能修成正果。

雞蛋 緋聞 福利

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