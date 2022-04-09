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網路電影吸金王 徐冬冬票房破億

娛樂新聞組╱綜合報導
徐冬冬主演的網路電影票房佳。（取材自電影海報）
徐冬冬主演的網路電影票房佳。（取材自電影海報）

中國網路電影業界近年發展蓬勃，產量之多足以讓觀眾日以繼夜看個不停，雖然品質參差不齊，但由於花費十分低，因此受到不少網友歡迎。根據媒體統計，近5年分帳票房破千萬人民幣的網電影，其中8部均由性感女星徐冬冬主演，累計票房達1億4700萬（約2321萬美元），堪稱「網路電影吸金王」。

香港01報導，排第二的是童星年代曾到香港發展的謝苗，近年在網路電影界十分吃香，跟徐冬冬一樣，主演的其中八部片破千萬人民幣分帳，累計票房為1億2100萬人民幣。

至於第3名跟第4名都是香港演員，男星陳浩民有7部破千萬人民幣分帳的主演作品，排名第3，包括「新封神姜子牙」與「齊天大聖之火焰山」，都跟他在TVB年代的作品有關。

而排名第4的錢小豪，有6部千萬人民幣票房電影，包括「新殭屍先生2」、「至尊先生」、「大幻術師」及「茅山」等，聽戲名就知是同一類型的殭屍片；當年錢小豪也正是靠這片種走紅。難怪有不少網友認為陳浩民、錢小豪兩人靠「食老本」都夠。

其實不少受歡迎的網路電影都跟香港電影或劇集有關，例如去年大收3000萬人民幣分帳票房的「新逃學威龍」，今年上架的「新洗冤錄」，消費經典作品來吸引觀眾，已成網路電影的慣常做法。

陳浩民轉往網路電影發展。（圖：LiTV、艾迪昇提供）
陳浩民轉往網路電影發展。（圖：LiTV、艾迪昇提供）

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