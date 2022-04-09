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霍啟剛、郭晶晶挨家挨戶送防疫包 曬全家陰性檢測盒

娛樂新聞組╱綜合報導
霍啟剛大讚孩子們都非常配合做核酸檢測。(取材自Instagram)
霍啟剛大讚孩子們都非常配合做核酸檢測。(取材自Instagram)

香港疫情嚴峻，就連TVB員工都有500人以上感染，但霍啟剛和郭晶晶仍堅持在抗疫一線做義工，在近日曬出的照片中，可以看到夫妻倆挨家挨戶派發防疫包，且兩人都是彎著腰送上東西，絲毫沒有豪門公子、闊太的架子。

綜合媒體報導，其實以霍啟剛和郭晶晶的身分，大可不必深入到基層冒風險，但他們依然這麼做了，也透過做義工，體恤到一線防疫人員的不易。夫妻倆做義工值得稱讚，但是也讓人擔心會不會被感染，霍啟剛近日分享了一家五口的核酸檢測結果，好在清一色都是陰性。

曬出的照片上可見，每一個測試盒上都寫著測試人的身分，包括「爸爸媽媽哥哥姊姊妹妹」，整整齊齊排在桌面上。霍啟剛大讚孩子們都非常配合做核酸檢測，也希望孩子們繼續保持好紀錄。

報導說，香港疫情未升溫前，霍啟剛、郭晶晶經常分享生活照，或是陪著孩子們騎單車、玩滑板，做戶外運動，或是帶著他們去看各種展覽，有時候港媒還會拍到霍啟剛帶著孩子逛街購物。不過疫情嚴峻後，夫妻倆就罕見再曬照，加上霍啟剛去年剛當選議員，恐也有更多工作要忙。

網友紛紛表示，希望他們一家五口繼續保護好自己，待疫情減退後，再看到他們攜手出遊、有愛的照片。

霍啟剛、郭晶晶全家積極防疫。(取材自Instagram)
霍啟剛、郭晶晶全家積極防疫。(取材自Instagram)

疫情 檢測 香港

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