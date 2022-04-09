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自認還有幾分姿色 56歲曾華倩曬照求工作

娛樂新聞組╱綜合報導
曾華倩曬照主動求工作，自認還有幾分姿色。(取材自微博)
曾華倩曬照主動求工作，自認還有幾分姿色。(取材自微博)

香港80年代女神曾華倩淡出娛樂圈多年，近日突然在社交媒體上發文、曬近照求工作，引發網友猜測「難道曾華倩陷入經濟困難？」

綜合媒體報導，不知是不是看到許多港星在內地發展取得不錯成績，曾華倩在社交媒體的留言特別強調希望獲得內地的工作邀約。而為了求工作，曾華倩還在留言中調侃自己「還有幾分姿色」。

今年56歲的曾華倩，保養得還不錯，五官沒有太大變化，只是臉上一些細紋看出了歲月痕跡；身材或許有些許發胖，但以她這個年齡，這種身材算過關。此次曾華倩分享的近照雖然有美顏痕跡，但依舊還是對得起當年「一代女神」這個標籤。

報導指出，曾華倩當年以香港無線藝員訓練班入行，和劉嘉玲、藍潔瑛及吳啟華等知名港星是同班同學。一出道，曾華倩憑藉甜美長相迅速走紅，成為無線當家花旦。只可惜，她在事業巔峰之際嫁人生子，因此錯過最好的發展機會。

報導稱，曾華倩嫁給富商林肇基，並生下兒子林浩賢。不過兒子的出生並沒給這段婚姻送上保障。兩人難逃7年之癢，在2002年離婚，一路單身至今。

離婚後，曾華倩當了多年的單親媽媽，兒子身高近2米，成為一名游泳運動員，多次代表學校和香港地區在各種游泳比賽中取得好成績。

香港80年代女神曾華倩突然在網路曬近照求工作，引發網友議論。(取材自微博)
香港80年代女神曾華倩突然在網路曬近照求工作，引發網友議論。(取材自微博)

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