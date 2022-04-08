「我愛你，中國」原唱葉佩英逝世 享壽87歲

「我愛你，中國」原唱葉佩英傳於4月7日逝世，享壽87歲。（取材自微博）

中央音樂學院聲歌系教授、女高音歌唱家葉佩英據傳於4月7日逝世，享壽87歲；家喻戶曉的歌曲「我愛你，中國」正是由葉佩英原唱。

搜狐娛樂報導，葉佩英1935年出生於馬來西亞吉隆坡，祖籍廣東惠陽。「我的父母告訴我，我們的國家叫中國，我們的家鄉叫唐山。在國外，我深深感受到弱國被人欺。」葉佩英曾在採訪中說。中共建國後，1951年，她告別父母從馬來西亞回到中國，在廣州中大附中和北京 師大附中完成中學學業。

1955年，葉佩英考入中央音樂學院聲樂系，師從羅忻祖和湯雪耕。1961年，葉佩英畢業留校，為了克服咬字吐字的困難，她鑽研學習戲曲和民歌，摸索出一套適合自己特點的中西結合的唱法，為美聲唱法民族化的探索做出了貢獻。

1963年，葉佩英在中南海為毛主席、劉少奇等國家領導人演出領唱「祖國頌」；1965年，在周恩來總理主持的「紀念抗日戰爭勝利20周年」大會上，葉佩英演唱「黃河怨」，被周總理讚揚「唱得不錯」。

葉佩英最為廣大觀眾熟知的代表作是「我愛你，中國」。1979年，葉佩英接到了「我愛你，中國」一曲作者鄭秋楓的來信，邀請她為珠江電影 製片廠的故事片演唱歌曲，這部電影就是「海外赤子」。讀完劇本後，葉佩英潸然淚下，儘管當時還不知道電影插曲的具體內容，但她下定決心一定要接下這工作。後來「海外赤子」上映，「我愛你，中國」迅速傳唱於大江南北，也讓葉佩英的名字為聽眾們熟知。

多年來，葉佩英唱過上千遍「我愛你，中國」，每一次都充滿激情。在國外演出時，每到一地，華人 們都希望她唱「我愛你，中國」。「台下，他們邊聽邊流淚；台上，我邊唱邊流淚。」在葉佩英看來，這首歌曲凝結的「不僅是海外赤子的情懷，也是中華民族的情懷。」