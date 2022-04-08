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龔俊遭爆「讓女友懷孕」早有1子 工作室闢謠

娛樂新聞組／綜合報導
當紅小生龔俊遭爆「讓女友懷孕」早有1子，遭工作室斥駁斥，揚言「忍無可忍，一切依法處理」。（取材自Instagram）
當紅小生龔俊遭爆「讓女友懷孕」早有1子，遭工作室斥駁斥，揚言「忍無可忍，一切依法處理」。（取材自Instagram）

龔俊與張哲瀚主演古裝劇「山河令」後，首嘗暴紅滋味，但人紅是非多，上個月才被汙衊違反防疫相關規定，近日竟又被爆料他讓女友懷孕，且早有1子，甚至還亂罵其他藝人。對此，龔俊官方工作室則駁斥謠言。

綜合媒體報導，一名中國網友爆料，有個百度帳號「gongjun91」疑似是龔俊私人所用，經肉搜發現裡面的資料全都指向他本人，翻查過往發文，他曾於2012年提問唐氏症篩檢相關問題，被懷疑是否讓女友懷孕，且早有1子；此外，還有一張照片被翻出，稱他曾在上海知名男公關店「白馬會所」工作，甚至還被發現轉發抵制男星肖戰的貼文，並於貼文中留下辱罵字眼。

此外，還有網友疑似利用軟體破解龔俊身分證字型大小、電話號碼、電子郵件、各平台的帳號及密碼並公布，隨後多名網友肉搜出龔俊的家庭住址、家人訊息等隱私，並試圖利用已知訊息登入龔俊本人支付寶、淘寶、微博、小紅書、豆瓣等帳號，同時頻繁給其手機號發送驗證碼。

對此，龔俊工作室6日發出3點聲明，「『唐篩』以及辱駡其他藝人等內容並非龔俊先生本人發布。『白馬會所』等內容明顯屬於惡意造謠。龔俊先生目前單身，無孩子」，並強調「憑空捏造，惡意傳播！網路不是法外之地，在國家開展清朗行動之際，此次事件我們必將訴諸法律，追究到底！」

新浪娛樂報導，龔俊就其隱私被洩露一事正式向警方報案，對於網路上的惡意誹謗造謠者的取證工作也在同步進行中，目前已委托律師對部分造謠者進行起訴，後續亦將針對怠於停止涉嫌侵權行為，或具有其他嚴重情節的涉嫌侵權主體備訴追責。

龔俊也轉發工作室微博表示：「忍無可忍，一切依法處理！！！」

隱私 微博 個資 百度

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