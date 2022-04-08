孫紅雷人設崩了？ 被新導演爆耍黑社會 索取高片酬

孫紅雷人設崩了？被新任導演爆耍黑社會，索取高片酬。（視頻截圖）

著名演員孫紅雷演技精湛，常被認為演什麼像什麼，但近日卻被新任導演 爆料，指他在片場脾氣暴躁，耍黑社會，人戲不分，並索要天價片酬，引來網友討論不知訊息是真是假。

綜合媒體報導，1970年出生於黑龍江省哈爾濱市的孫紅雷，2000年憑藉都市情感劇「像霧像雨又像風」獲得關注；外界認為孫紅雷是一個職業化的演員，很會揣摩每一個角色，從電視劇「像霧像雨又像風」中的深情寡言、電視劇「大工匠」中的耿直剛硬、電視劇「征服」中的狡猾專橫，再到電影 「七劍」中的陰鬱狠辣，他詮釋了許多不同的角色。

孫紅雷（右）曾和女粉絲合影，疑遭過度P圖，變成了蛇精臉。（取材自微博）

但孫紅雷曾透露，他雖能將每一個角色演得很好，但也有些情節是他沒有辦法克服的；他回想以前拍過的戲，曾與一位女藝人拍吻戲，結果狂吐了三天三夜，從這一刻起就不再拍吻戲了；據悉，當時拍攝的是「像霧像雨又像風」，孫紅雷在裡面扮演男三號角色，而劇中與李小冉有一段吻戲，恰好是因為這段吻戲讓他留下了心理創傷。

報導指出，有網友納悶說：「李小冉長這麼漂亮，與她拍吻戲會狂吐，這未免太誇張了！帥雷雷你不行的話，我來！」事實上，演藝圈的女明星其實一直都有一個小竅門來防止對手戲的男星出現生理需求，那就是在吻戲前先吃下重口味的食物，李小冉就是在那個時候吃了大蒜和大餅。於是在拍吻戲的過程中，孫紅雷體會到了那股濃濃的味兒，最後狂吐了三天三夜，並且再也不拍吻戲了。此次孫紅雷被被新任導演爆出耍黑社會並索取高片酬的消息，引發外界關注。