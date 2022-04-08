我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

美參聯會主席：讓中國了解「攻台難成」才是最好嚇阻方式

美防長首度公開表示 正提供情資給烏軍執行頓巴斯作戰

孫紅雷人設崩了？ 被新導演爆耍黑社會 索取高片酬

娛樂新聞組／綜合報導
孫紅雷人設崩了？被新任導演爆耍黑社會，索取高片酬。（視頻截圖）
孫紅雷人設崩了？被新任導演爆耍黑社會，索取高片酬。（視頻截圖）

著名演員孫紅雷演技精湛，常被認為演什麼像什麼，但近日卻被新任導演爆料，指他在片場脾氣暴躁，耍黑社會，人戲不分，並索要天價片酬，引來網友討論不知訊息是真是假。

綜合媒體報導，1970年出生於黑龍江省哈爾濱市的孫紅雷，2000年憑藉都市情感劇「像霧像雨又像風」獲得關注；外界認為孫紅雷是一個職業化的演員，很會揣摩每一個角色，從電視劇「像霧像雨又像風」中的深情寡言、電視劇「大工匠」中的耿直剛硬、電視劇「征服」中的狡猾專橫，再到電影「七劍」中的陰鬱狠辣，他詮釋了許多不同的角色。

孫紅雷（右）曾和女粉絲合影，疑遭過度P圖，變成了蛇精臉。（取材自微博）
孫紅雷（右）曾和女粉絲合影，疑遭過度P圖，變成了蛇精臉。（取材自微博）

但孫紅雷曾透露，他雖能將每一個角色演得很好，但也有些情節是他沒有辦法克服的；他回想以前拍過的戲，曾與一位女藝人拍吻戲，結果狂吐了三天三夜，從這一刻起就不再拍吻戲了；據悉，當時拍攝的是「像霧像雨又像風」，孫紅雷在裡面扮演男三號角色，而劇中與李小冉有一段吻戲，恰好是因為這段吻戲讓他留下了心理創傷。

報導指出，有網友納悶說：「李小冉長這麼漂亮，與她拍吻戲會狂吐，這未免太誇張了！帥雷雷你不行的話，我來！」事實上，演藝圈的女明星其實一直都有一個小竅門來防止對手戲的男星出現生理需求，那就是在吻戲前先吃下重口味的食物，李小冉就是在那個時候吃了大蒜和大餅。於是在拍吻戲的過程中，孫紅雷體會到了那股濃濃的味兒，最後狂吐了三天三夜，並且再也不拍吻戲了。此次孫紅雷被被新任導演爆出耍黑社會並索取高片酬的消息，引發外界關注。

導演 電影

上一則

張藝興退出EXO不續約SM 難忘那間裝滿青春的練習室

延伸閱讀

44歲「最美嫦娥」顏丹晨生子 帥老公首露面

44歲「最美嫦娥」顏丹晨生子 帥老公首露面
台資深導演廖祥雄辭世 曾助翁倩玉登上金馬影后

台資深導演廖祥雄辭世 曾助翁倩玉登上金馬影后
曾與林青霞、秦漢合作 資深導演廖祥雄離世 享耆壽90歲

曾與林青霞、秦漢合作 資深導演廖祥雄離世 享耆壽90歲
「魷魚遊戲」第2季劇本還沒寫完 導演：恐等到2024年底

「魷魚遊戲」第2季劇本還沒寫完 導演：恐等到2024年底

熱門新聞

柏安妮17歲女兒許恩怡（圖），遺傳了媽媽柏安妮的美貌基因。（取材自微博）

梁朝偉最美前任… 17歲女兒複刻母親完美基因

2022-04-01 02:24
黃曉明(左)和Angelababy的婚姻破局，女方說是男方不要她了。(取材自微博)

「黃曉明不要我了」 Baby哽咽談離婚

2022-04-02 02:30
安以軒(左)、陳榮煉2017年結婚，育有一子一女。(取材自微博)

要錢要孩子？安以軒被爆請好律師「訴請離婚」

2022-04-06 02:30
周華健驚爆疫情期間曾和老婆起爭執。（圖：赫亞曼公關提供）

「我就命一條」周華健驚爆冷戰36年美籍老婆

2022-03-31 23:45
蔡少芬（左）去年11月曾在個人社交平台分享出與孫儷的合照，顯示兩人的好交情。（取材自微博）

蔡少芬舉家移居上海 曝孫儷幫她最多：熱心送菜、訊息秒回

2022-03-31 02:26
台女星大S與汪小菲離婚後，閃電再婚舊愛韓星具俊瞱。（取材自微博）

港媒爆離婚前大S曾訴10年婚姻似坐牢 兒恐爸不要汪回家

2022-04-05 23:45

超人氣

更多 >
上海方艙「沒吃沒喝」? 母女搶不到飯痛哭 網轟：寧願去拘留

上海方艙「沒吃沒喝」? 母女搶不到飯痛哭 網轟：寧願去拘留
眾院議長波洛西染疫 台灣行恐取消

眾院議長波洛西染疫 台灣行恐取消
第一夫人貼身隨扈遭滲透 驚見假國土安全部官員

第一夫人貼身隨扈遭滲透 驚見假國土安全部官員
被問14年婚姻心路 曾馨瑩爆料郭台銘「可愛」舉動

被問14年婚姻心路 曾馨瑩爆料郭台銘「可愛」舉動
警鎖定紐約華埠賭場命案兇嫌身分 家屬懸賞20萬助緝拿

警鎖定紐約華埠賭場命案兇嫌身分 家屬懸賞20萬助緝拿