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避惹「逃稅」禍端 群星紛紛註銷工作室

娛樂新聞組／綜合報導
近期中國嚴打藝人逃稅，章子怡(圖)、黃曉明等紛紛註銷工作室。（取材自微博）
近期中國嚴打藝人逃稅，章子怡(圖)、黃曉明等紛紛註銷工作室。（取材自微博）

近期中國嚴打藝人逃稅，繼早前鄧倫陷逃稅風波，導致大量代言及工作流失；較早之前亦有范冰冰因為逃稅問題，斷送自己的前途。近日黃曉明、章子怡、胡可及李現等，都紛紛註銷工作室，相信與嚴打逃稅有關。

近期中國嚴打藝人逃稅，章子怡、黃曉明(圖)等紛紛註銷工作室。（取材自微博）
近期中國嚴打藝人逃稅，章子怡、黃曉明(圖)等紛紛註銷工作室。（取材自微博）

綜合媒體報導，章子怡、黃曉明、馮紹峰、陳赫和姚晨等20位藝人近來一窩蜂註銷工作室，其中陳赫3月28日更以「決議解散」為由一次註銷了兩間工作室。據了解，不少名星在江蘇新沂註冊工作室，因為當地可以享有稅務優惠，而成為「避稅天堂」。而近日眾星突然紛紛註銷工作室，相信與嚴打逃稅有關，大家都避免「參與其中」。

據了解，鄧倫3月中旬因逃稅遭封殺，一夕之間多個代言和微博帳號全都不見，瞬間從一線演員掉落到人人唾棄的劣跡藝人，儘管他馬上發出道歉文止血，但仍慘遭封殺，就連過去的黑歷史都一併被挖出，沒想到近日他投資的火鍋品牌「火社」也出事，因為違反「北京市市容環境衛生條例」，慘遭罰款400元人民幣。

據了解，火鍋品牌「火社」由鄧倫以及他的多年好友一起創辦，公司股東還有他經紀公司「北京浩瀚星盤影視傳媒文化有限公司」的總裁公鈺涵，被政府罰款的原因是「毀壞市容」，因為店面違規擺放了四個壓克力廣告招牌，沒有遵循維持整潔市容的條例，而慘遭罰款，雖然金額不大，但仍讓他一落千丈的形象雪上加霜。

鄧倫 黃曉明 北京

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