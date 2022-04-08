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劉嘉玲、李立群困小區 避疫暴露上海豪宅

娛樂新聞組／綜合報導
劉嘉玲的房子在代表老上海精髓的「梧桐區」，小區，最便宜的房子都要2400萬人民幣，貴的上億。（視頻截圖）
劉嘉玲的房子在代表老上海精髓的「梧桐區」，小區，最便宜的房子都要2400萬人民幣，貴的上億。（視頻截圖）

這波疫情來勢洶洶，住在上海的明星跟普通居民一樣，也要被困在小區，更要一遍遍去做核酸檢測。這也讓一些港台明星如劉嘉玲、李立群、劉畊宏的豪宅曝光，大家才發現，同樣是明星，原來住宅差別那麼大。

在上海有房的明星中，劉嘉玲的最奢華。（取材自微博）
在上海有房的明星中，劉嘉玲的最奢華。（取材自微博）

網易娛樂報導，在上海中心有房的明星中，劉嘉玲的最奢華，她近日曬出了自己做核酸的照片，身後是小區的大堂和走廊，恢弘大氣、盡顯奢華。劉嘉玲還曬出了自己做完核酸後在陽台玩手機的照片，陽台的視野非常開闊，城市森林盡收眼底。

劉嘉玲這處房子位於代表老上海精髓的「梧桐區」，小區最便宜的房子都要2400萬（人民幣，下同，約377萬美元），貴的上億，劉嘉玲顯然只會挑最大的買。劉嘉玲的厲害之處在於，這只是她在上海常住的房子，她還有多處房產，而且都是在繁華地段。

來自台灣的老戲骨李立群，被困在上海家裡，秒變吃播博主，在家裡對著鏡頭，曬自己簡單...
來自台灣的老戲骨李立群，被困在上海家裡，秒變吃播博主，在家裡對著鏡頭，曬自己簡單的一日三餐和生活瑣事。（視頻截圖）

來自台灣的老戲骨李立群，這些天被困在家裡，秒變吃播博主，在家裡對著鏡頭，曬自己簡單的一日三餐和生活瑣事。這段時間，69歲的李立群跟女兒住一起，包餃子，炒青菜，有時喝點小酒，有時蒜瓣就餃子，怡然自得，像個鄰家老頭。

別看李立群吃得那麼隨意，其實他的住所是普通人望塵莫及的。根據李立群曬的視頻，可以知道他的樓下就是人民路隧道，進而推測出他住的是陸家嘴周邊的某老牌豪宅小區，不少大咖明星都曾住過那裡，李立群住的房子最起碼要價2500萬。

周杰倫的好朋友、台灣男藝人劉畊宏，已經舉家移居上海半年。劉畊宏的家裡寬敞明亮，窗外高樓林立，顯然是不錯的地段。這樣的房子肯定價格不菲，不是很火的劉畊宏能買得起嗎？其實這套房是劉畊宏一家租的，等事業更穩定後，看到更心儀的房子，劉畊宏估計就會買下來了。

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