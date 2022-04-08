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鍾鎮濤現身餐廳 網驚：看不出69歲

娛樂新聞組／綜合報導
69歲鍾鎮濤（右二）喝下午茶被偶遇，小12歲妻子（右三）罕見露面，同框看不出年齡。（取材自微博）
69歲鍾鎮濤（右二）喝下午茶被偶遇，小12歲妻子（右三）罕見露面，同框看不出年齡。（取材自微博）

69歲鍾鎮濤日前在廣州太古匯喝下午茶被網友偶遇，網友曬出了鍾鎮濤的近照，驚訝完全看不出他已經69歲，小他12歲的妻子罕見露面，兩人同框看不出年齡差異。

網易娛樂報導，據悉，這次鍾鎮濤和老婆范姜、以及張國榮經紀人陳淑芬一起喝下午茶，鍾鎮濤身穿白色T恤，搭配藍色短褲，左手戴著名表。

被粉絲認出後，鍾鎮濤和老婆、陳淑芬一起合影，夫妻兩人都戴著墨鏡，十分般配；陳淑芬則是打扮低調，還穿了一件棉馬甲，似乎比鍾鎮濤還要老，陳淑芬比鍾鎮濤小兩歲，兩人同框對比非常明顯。隨後，鍾鎮濤還大方與幾位女粉絲一起合影。

據悉，范姜是鍾鎮濤的第二任妻子，足足比鍾鎮濤小了12歲，結婚後，兩人擁有兩個可愛的女兒，一家四口生活得非常幸福。

鍾鎮濤的第一任妻子是演員章小蕙，兩人育有一兒一女，章小蕙是圈內有名的敗家女，幾年之內花光了鍾鎮濤的錢，之後又搭上了有婦之夫陳曜旻，最終鍾鎮濤與章小蕙離婚，兩個孩子歸男方撫養。

離婚後的鍾鎮濤與范姜走到了一起，兩人結婚12年，雖然年齡有些差距，但感情十分甜蜜。前幾天，鍾鎮濤在社交平台發文，透露女兒鍾懿考上了名牌大學，有三所大學供女兒選擇，鍾鎮濤在網上大方誇讚女兒是一家人的驕傲。

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