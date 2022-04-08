前婆婆張蘭生日 大S錄視頻祝福喊「奶奶」

汪小菲媽媽張蘭7日生日，她曬出一段孫子汪希箖的視頻，小傢伙衝著鏡頭喊話，祝奶奶生日快樂。（視頻截圖）

汪小菲 跟大S 去年11月官宣離婚，這兩日，大S一年前在粉絲群說的話被曝光，大S話語中透露兒子汪希箖似乎對爸爸汪小菲飛台北很抵觸，哭著讓爸爸去北京 ，這聊天截圖被大家猜測，汪小菲的兒子是不是不太喜歡他。加上大S、小S曾在綜藝中透露汪小菲對兒子、女兒區別對待，特別寵女兒，對兒子就很嚴厲，一度讓大家猜測他們父子關係是不是不太好。

大S錄視頻祝前婆婆生日快樂。（取材自微博）

網易娛樂報導，汪小菲媽媽張蘭7日生日，張蘭在生日當天直播，這也是大S在粉絲群的聊天紀錄曝光後，張蘭首次出鏡直播。不少人問她孫子跟孫女的近況，張蘭隨即拿手機曬出一段視頻，視頻中出鏡的是汪希箖，小傢伙穿著藍色卡通衛衣，對著鏡頭喊話，祝奶奶生日快樂，很愛奶奶。

汪希箖還對著鏡頭比了個愛心，給汪希箖錄製視頻的正是大S，大S問汪希箖給奶奶比的什麼？汪希箖奶聲奶氣的回答是「愛心」，大S對前婆婆的稱呼也成焦點，是以孩子的角度稱呼為「奶奶」，說明她離婚後，依舊會讓孩子們跟親奶奶保持聯繫，也不存在兩家人因為汪小菲日前的發飆，導致關係惡化，大S錄製這段視頻給前婆婆張蘭送祝福，側面說明她跟前婆婆張蘭關係還是很融洽的。

在張蘭曬孫子視頻時，有網友發問：汪小菲真的不喜歡兒子嗎？張蘭沒有回應。張蘭前幾天透露暑假會見到孫子孫女，不過S媽在近期受訪中說還要看疫情，小孩子不能隔離太久，看來張蘭、汪小菲暑假見孩子的計畫還有變數。