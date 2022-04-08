張藝興退出EXO不續約SM 難忘那間裝滿青春的練習室

張藝興發長文紀念出道十周年，宣布與SM合約到期。（取材自微博）

韓團EXO最後一位中國成員張藝興紀念自己出道十周年，4月8日他發文宣布與SM合約到期，感謝文中表明不續約，未來將獨立在中國繼續發展個人演藝事業，引發粉絲關注。

新浪娛樂報導，張藝興發文寫道：「我會永遠記得2012年4月8號我正式作為EXO成員出道的那天，永遠記得SM那間小小的卻裝滿了我和兄弟們好幾年青春的練習室，記得第一次看見那麼多粉絲時的激動和忐忑…」。

長文中，張藝興感恩自己的幸運，並一直努力去抓住這份幸運，同時也坦誠真實今天的自己，至今仍然非常非常堅定地相信著很多看起來誇張又不切實際的事情，比如要帶領華語音樂走向世界，比如永遠要懷著背水一戰的心情去努力，「男兒至死是少年，60歲我也想當最厲害的夸父，倒也要倒在追太陽的路上，聽起來有點浮誇哈哈，但我確實一直就是這麼想的。」

長文最後，他表示十周年的這一天是結束也是新的開始，希望帶著過去的一切繼續去探索作為新的事業版圖和人生規畫，成為更好的自己；他也寄語大家擁有夢想、追逐夢想，相信自己、相信努力、相信奮鬥，永遠不要害怕等待，永遠對未來滿懷期待，努力總會有努力的結果，「命運會把最甜的糖留給等待最久的小孩」。