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44歲「最美嫦娥」顏丹晨生子 帥老公首露面

娛樂新聞組／綜合報導
顏丹晨在「寶蓮燈」中飾演嫦娥，被觀眾們稱為「最美嫦娥」，至今無人能超越。（取材自百度百科）
顏丹晨在「寶蓮燈」中飾演嫦娥，被觀眾們稱為「最美嫦娥」，至今無人能超越。（取材自百度百科）

被外界稱為「最美的嫦娥姐姐」44歲演員顏丹晨，4月6日在社交平台上報喜，稱「高齡產婦」順利生下了一個8斤的胖小子。她發文感謝了丈夫一直陪伴生產，也感謝了大家的關心與支持。她還說對新出生的小寶貝說到希望能夠快樂長大，自己作為母親會盡最大的努力伴你成長。

顏丹晨老公的孟浩強（見圖）抱著八斤重的胖兒子，滿臉喜悅。（取材自微博）
顏丹晨老公的孟浩強（見圖）抱著八斤重的胖兒子，滿臉喜悅。（取材自微博）

綜合媒體報導，顏丹晨的丈夫孟浩強也是首次出現在鏡頭之中，他懷中抱著一個十分可愛的小嬰兒，大大的眼睛看著爸爸，看起來像對這個世界充滿好奇，抱著孩子的爸爸滿臉幸福。顏丹晨夫妻二人並留下了小嬰兒的腳印當紀念。

孟浩強其實也是一名演員，1982年出生於哈爾濱市，畢業於中戲，178的他看起來陽光帥氣，有東北老爺們的爽利干脆。不過他正式出道是比較晚的，2012年三十歲的時候他才出演了首部影視作品《邊境風雲》。儘管演技不錯，形象氣質上佳，但卻沒能躥紅為一線。

值得一提的是，他和孫紅雷有過多次合作。《一代梟雄》、《二炮手》、《邊境風雲》都可以看到他倆的身影，尤其是《一代梟雄》，孟浩強的戲份很多，他扮演何輔堂身邊那個精明干練的來運給人留下了深刻的印象。

去年12月，顏丹晨的工作室官宣顏丹晨成了準媽媽，粉絲們紛紛送上祝福。當時顏丹晨挺著孕肚走上了紅毯，穿著緊身連衣裙孕味十足，十分吸睛。但除了肚子大了之外，顏丹晨的四肢依舊纖細，皮膚狀態也很好。

在懷孕期間，顏丹晨分享了自己的許多運動過程，稱要科學養胎做健康孕媽。她曬出自己去游泳時的照片，並在老師的指導之下做著熱身運動。

除了游泳之外，顏丹晨還在波速球上做有氧律動訓練，為了提升自己的力量等，看來顏丹晨確實是將科學養娃貫徹到底。

顏丹晨出道多年演出過許多經典角色，在影視劇「寶蓮燈」中展現的「嫦娥」一角令人印象深刻，自帶溫婉氣質，一度碾壓其他版本中的「嫦娥」，因此被大家稱為「最美的嫦娥姐姐」。

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