關曉彤開奶茶店挨告 網友起底早有爭議喊「差勁」

關曉彤開奶茶店驚爆經營糾紛，網友起底爭議「沒許可證」。（取材自微博）

女星關曉彤是童星出身，4歲起就在演藝圈長大，成年後保有亮麗外型，擔任多部戲劇女主角，包括「鳳囚凰」、「軒轅劍」，更因為「甜蜜暴擊」與鹿晗 交往。2020年關曉彤跨足食品業，成立了自己的奶茶品牌、開設飲料店，不料近日有人發現她和公司同時被告，原因是有「特許經營合約糾紛」，引起熱烈議論。

鳯凰娛樂報導，關曉彤成立的「天然呆奶茶」品牌，近日相關公司及她本人都被告上法院，原告是另一家餐飲公司，但目前還不知道確切的糾紛內容。據悉，關曉彤的奶茶品牌由她本人掛名店長，另外演員爸爸關少曾間接持股35%。

關曉彤因奶茶店被告的消息傳開後，有網友挖出該品牌之前已有爭議，曾有加盟商爆料，公司不開發票、沒有商業特許經營許可證、對外宣稱不用奶精卻照用。

部分網友留言批評：「用開店來逃稅吧」、「真是一手好牌打得稀爛，關曉彤和她團隊是有腦子的嗎」、「就算是她被人蒙騙或監管不力，也肯定有錯啊」、「真的很差勁」；但也有人跳出反駁「拒絕微博 公審」、「加盟商糾紛問題跟她有什麼關係」、「明明還在起訴階段，真的不需要網路給她定罪」。

澎湃新聞報導，「天然呆奶茶」自2020年12月開出首店後，已在全國52個城市開出差不多200家加盟店，擴張迅速。

事件引發議論後，「天然呆奶茶」公司發布聲明表示，關曉彤並非合同主體，未參與公司經營管理工作。「關曉彤工作室」也轉發消息回應：「誠望大家理性甄別網絡信息，針對網傳信息引發的人身攻擊及誹謗言論，本工作室已委托律師持續取證，亦將保留依法追責的權利。」