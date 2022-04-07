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陳喬恩試婚1年半 曾傳夫家反對「結婚日是公公選的」

娛樂新聞組／綜合報導
陳喬恩（右）和老公Alan婚後首放閃。（取材自Instagram）
陳喬恩（右）和老公Alan婚後首放閃。（取材自Instagram）

女星陳喬恩和馬來西亞富二代男友Alan日前官宣結婚，外界婚後生活。事實上，兩人由於疫情回台灣朝夕相處長住了一年半，試婚順利得到結果。此外，有消息傳出陳喬恩婚後簽約新公司，事業重心全放在中國、排斥在台灣拍戲等傳聞，經紀人發聲回應。

搜狐娛樂報導，近日陸續有陳喬恩結婚細節傳出，據悉Alan去年4月在陳喬恩生日時就求婚，當時她滿心歡喜答應，但因為疫情原因一直沒登記。之前外界曾傳男友家中不贊成，陳喬恩近日受訪也特地提及「好日子、好時間是Alan的爸爸給的」。

陳喬恩曝光婚戒。（取材自Instagram）
陳喬恩曝光婚戒。（取材自Instagram）

陳喬恩表示因疫情之故，一直拖延未正式登記，但也因此兩人才有機會在台灣朝夕相處、長住一年半，越來越確定彼此就是對的人。而且陳喬恩的家人都喜歡個性單純、溫順的Alan。43歲的陳喬恩也感嘆歲月如梭，身在福中要知福。

另據新浪娛樂報導，陳喬恩在台灣登記結婚後，有消息傳出陳喬恩簽約新公司，看似要在台灣重啟演藝事業，但工作重心仍放在中國；也有消息說陳喬恩並非拒絕台灣戲劇或電影邀約，只是還沒有滿意的合作內容出現，因此仍在繼續觀望。

對於以上傳聞，經紀人表示陳喬恩希望能有與過去不同的演出，所以並不像外界傳言所說她排斥在台灣拍戲，反而希望能在角色上有突破。

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