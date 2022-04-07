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應采兒曬帥兒 Jasper快滿9歲簡直「陳小春翻版」

娛樂新聞組／綜合報導
陳小春（右）與應采兒（左）育有兩個兒子。（取材自微博）
陳小春（右）與應采兒（左）育有兩個兒子。（取材自微博）

香港歌手陳小春和女星應采兒結婚後生下兒子Jasper，先前父子登上中國親子真人秀「爸爸去哪兒5」，一家人受到觀眾喜愛；夫妻倆在2020年又迎來二兒子Hoho。近日應采兒久違公開Jasper的影片，網友意外發現Jasper長大不少，直呼「越來越帥了」，更有人直呼說：根本是陳小春的翻版。

應采兒個性爽朗，不只常在綜藝節目分享夫妻趣事，也時常在社群網站上分享溫馨的家庭生活。不過應采兒和陳小春近期都忙於錄製各大節目，較少在社群網站分享孩子近況，讓許多粉絲直呼想念；終於她日前於抖音更新近況，寫下「家庭魔髮屋開始接單」，原來是她親手為將在7月度過9歲生日的Jasper理髮，並讓兒子正臉曝光。

應采兒在家幫兒子Jasper剪頭髮。（取材自抖音）
應采兒在家幫兒子Jasper剪頭髮。（取材自抖音）

影片中只見應采兒穿著黑色家居服，手裡拿著專業剪刀，站在兒子後方準備大展身手。而Jasper身上披著白色塑膠布，準備讓媽媽幫忙修剪頭髮，臉龐看起來比過去登上「爸爸去哪兒5」又呆又萌的模樣成長不少；快要9歲的他似乎變得比以前更加沉穩與淡定。應采兒幫Jasper剪完頭髮後，特地用髮蠟做造型，他更對著鏡頭眨眼。

網友對此紛紛留言：「好久沒見，小小春都長這麼大了」、「居然還會眨眼撩妹了」、「跟爸爸簡直一模一樣」、「以前的嬰兒肥都沒了，現在是小帥哥」，影片也在不到一天時間創下超過10萬次瀏覽，可見討論度之高。

社群網站 陳小春 香港

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