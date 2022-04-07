楊洋「特戰榮耀」被對手勒暈差點嘔吐 想起讀軍校回憶

楊洋新劇飾演特戰隊員。（圖：愛奇藝國際站提供）

由人氣男星楊洋搭檔演技派女星李一桐主演的電視劇「特戰榮耀」近日開播，首集播出長達12分鐘楊洋與毒販對峙的畫面，毒販炸毀了撤退必經之路，他情急之下用身體給隊友當橋，護送隊友離開，場面驚心動魄與對峙時的高亢熱血，網友直呼情節緊張到無法呼吸。

楊洋形容拍「特戰榮耀」好像當兵一樣，勾起了他昔日就讀軍校回憶，「第一天訓練我就嚇到了，有很多打戲，為符合軍人狀態，行、坐、臥都像軍人」。

面對高強度打戲與艱苦拍攝環境，楊洋坦言，拍攝強度是入行以來「TOP1等級」，對身體考驗相當極限。而該戲力求真實，沙地裡格鬥、雨水中射擊甚至高空繩索垂降，都相當逼真，一場楊洋被對手從背後勒脖子情節，現場被勒暈，出現嘔吐反應，讓人直呼敬業。

楊洋新劇飾演特戰隊員。（圖：愛奇藝國際站提供）

楊洋的挑戰不僅如此，他還在拍攝現場徒手抓蛇，反覆問：「那個蛇不會咬人吧？有牙嗎？」劇組工作人員表示這是道具草蛇，沒有攻擊性，不會咬人，才讓他克服恐懼，成功演繹拿起蛇來毫不畏懼的淡定感。此外，楊洋宛如行走的費洛蒙，在「特戰榮耀」中，眼神堅定有力，單手扔油桶魅力值爆棚，再加上他如太平洋的肩寬、窄腰與大長腿，網友形容：「這胸肌給人強大安全感！」