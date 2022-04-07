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山河月明首播 陳寶國演活朱元璋的「煙火氣」

娛樂新聞組／綜合報導
陳寶國在「山河月明」扮演朱元璋，粉絲認為充滿「煙火氣」。（視頻截圖）
陳寶國在「山河月明」扮演朱元璋，粉絲認為充滿「煙火氣」。（視頻截圖）

期待已久的「山河月明」開播了，雖然首播才一集，但效果和回響都很不錯，就製作來看，沒讓觀眾失望。

在這部劇開播之前，就有網友表示非常期待，無論是服裝道具、劇情內容，又或者是演員，都在期待以內，網友更指出，沒想到播出以後，會被陳寶國所扮演朱元璋圈粉。

搜狐娛樂報導，其實無論是「大明風華」還是「尚食」中的朱元璋，都是嚴肅、狠厲、暴虐無常的形象。但不同於歷史上描述的那個「暴虐」、「狠厲」的開國帝皇，陳寶國演繹的朱元璋身上有了許多煙火氣。「山河月明」首播一集，朱元璋有幾場令人印象深刻的戲，將朱元璋的性格、君臣關係、父子關係、夫妻關係全部展現出來。

報導分析，朱元璋去馬皇后那喝粥那場戲，絲毫沒有皇帝架子，也不像帝王之家，就是夫妻相聚嘮家常，什麼都肯說，什麼都不避諱，這才是恩愛夫妻該有的模樣。此外，朱元璋沒有忌諱所謂的「後宮不得干政」，什麼話都跟馬皇后說，既然說要讓徐達打仗，但又要給徐達升官，但升無可升就只能給異姓王。

馬皇后呢？什麼話也敢說，看出了朱元璋的顧忌，於是提出結親家，送徐達一個兒子。兩人一拍即合，當下拍下板來，就結成親家。這段戲看起來是什麼感覺呢？感覺就是朱元璋沒外面說得那麼可怕，也沒有帝王的架子。

報導也說，就播出的一集劇情來看，「山河月明」的劇情幽默搞笑，演員演技在線，對手戲精彩。陳寶國所飾演的朱元璋幽默有趣，沒有皇帝架子也不端著，反而充滿「煙火氣」，這樣的朱元璋與眾不同，很是令人喜歡。

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