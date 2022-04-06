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捐口罩、消毒車助抗疫 黃曉明為上海加油

娛樂新聞組╱綜合報導
黃曉明為上海抗疫加油。(取材自微博)
黃曉明為上海抗疫加油。(取材自微博)

上海疫情嚴峻，許多人都在為這座城市盡自己的綿薄之力。上海復星公益基金近日在微博感謝藝人黃曉明，捐贈上海10萬個醫用外科口罩、1輛靜電噴霧電動消毒車，協助上海一線防疫人員抗疫。

新民晚報報導，近日有許多熟悉面孔掩在大白衣和口罩下，在社區當志工；也有不能來上海幫忙的外地朋友，向上海伸出援手；還有不少藝人也努力在做點滴貢獻，包括黃曉明。

對於捐贈醫療物資，黃曉明的明天愛心基金說：「曉明哥對上海有著非常深厚的情感，惟願疫情早日清零，美麗的魔都盡快恢復往日的繁華與秩序，人民安居，山河無恙。」黃曉明本人則回應說：「上海加油！」

明天愛心基金表示，黃曉明在給青島捐物資的時候就一直在關注上海，「只是當時上海情況未明，一直在想該捐什麼樣的東西，後來結合上海實際情況，決定捐贈一些消毒的物資可能會更實用。」基金還不忘提醒大家，「請在幫助他人的同時，也繼續做好自身防護」。

此外，上海疫情讓保障蔬菜供應成為重中之重，在緊要關頭，據上海戲劇學院微博透露，校友杜江為全校師生調送來一整卡車共1萬8000斤(900公斤)的新鮮蔬菜，一起為上海加油；另同為上海戲劇學院校友的陳赫也專程調運物資，向母校捐贈1萬5000個N95口罩，防護服、護目面罩、鞋套各1500件，以緩解封閉狀態中學校師生對各種抗疫物資的需求。

黃曉明捐贈10萬個口罩和一輛電動消毒車。(取材自新民晚報)
黃曉明捐贈10萬個口罩和一輛電動消毒車。(取材自新民晚報)

黃曉明 疫情 口罩

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