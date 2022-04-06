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要錢要孩子？安以軒被爆請好律師「訴請離婚」

娛樂新聞組╱綜合報導
安以軒(左)、陳榮煉2017年結婚，育有一子一女。(取材自微博)
安以軒(左)、陳榮煉2017年結婚，育有一子一女。(取材自微博)

女星安以軒被爆已經請好律師，準備和丈夫陳榮煉離婚，不僅爭財產，也要孩子。

網易娛樂報導，安以軒老公、德晉集團主席陳榮煉，因涉及不法經營賭博與洗黑錢今年1月底被拘捕，由於陳榮煉拒不交代罪行，又推脫不少事情，如果法院想要判他，恐怕至少是10年有期徒刑起步，此時安以軒或許只能為自己和兩個孩子打算了。

報導稱，太陽城集團前主席周焯華（洗米華）也因同樣罪名被捕，太陽城面臨破產，可是洗米嫂不但對丈夫不離不棄，還靠著自己的家產在養著全家，就連洗米華的親人也接過來一起照顧。對比之下，安以軒似乎顯得有些薄情。

報導說，如今安以軒只想和丈夫撇清關係，大難臨頭各自飛，就連兩個孩子也是看在丈夫已經入獄無人照顧下才願意爭奪，畢竟陳榮煉已經被關進去，連自己都不一定能保住，根本沒有那麼多心思和安以軒打離婚官司。

網友分析，安以軒有機會獲得全部財產，還能帶著兩個孩子直接離開，復出娛樂圈是一個不錯做法；但也有網友認為，安以軒決定離婚可能是她和陳榮煉兩個人的計策，因為打離婚可以讓安以軒以婚內共同財產為由凍結資產，然後陳榮煉將財產拱手相讓，把財產轉到安以軒名下，規避法院查封。這樣不僅保住了錢財，陳榮煉出獄後還能找安以軒共度餘生。

安以軒被爆已經請好律師，準備和丈夫陳榮煉離婚。(取材自推特)
安以軒被爆已經請好律師，準備和丈夫陳榮煉離婚。(取材自推特)

破產

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