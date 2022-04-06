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成龍、湯唯悼王羽 「又一位武俠大師走了」

娛樂新聞組╱綜合報導
成龍(右)在微博曬兩人合影悼念，嘆「又一位武俠大師走了」。(取材自微博)
成龍(右)在微博曬兩人合影悼念，嘆「又一位武俠大師走了」。(取材自微博)

「獨臂刀王」王羽病逝，成龍在微博曬兩人合影悼念，嘆「又一位武俠大師走了」；和王羽合作電影「武俠」的湯唯，也追憶王羽風趣、幽默、敬業的風範。

綜合媒體報導，成龍在微博發文表示：「王清明節驚聞王羽兄離開，又一位武俠大師走了…您對拳腳功夫片的貢獻和對後輩的提攜，一定會被這個行業銘記，您的作品也會長久的留在影迷心中。」

成龍曾在電影「火燒島」、「風雨雙流星」、「迷你特攻隊」中和王羽合作，成龍過去受訪時曾經說過，香港武打功夫片分成三個時代，一個是王羽的時代，一個是李小龍的時代，還有一個就是自己的成龍時代。而這三個時代，恰好都與王羽有著密不可分的關係。

此外，湯唯表示：「我很幸運和王羽老師合作拍攝電影『武俠』，王羽老師風趣、幽默，性格非常好，敬業至極；他那副特別享受拍戲現場的樣子，至今讓我記憶猶新。」

湯唯說，別看王羽穿著大魔頭的服裝，演戲的時候臉一拉，凶巴巴的，可候場時卻像個孩子一樣開心，「記得那個時候總愛和我們變著魔術，玩著小遊戲」。

香港資深女星薛家燕也追憶說，知道王羽近幾年身體不太好，聽到逝世消息好難過，他是電影界的武俠巨星，是個仗義的大哥，希望他的家人節哀順變，願王羽大哥一路好走。

王羽 電影 湯唯

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