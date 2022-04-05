我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

NCAA／男籃冠軍賽 堪薩斯擊敗北卡第4度封王

被造謠表白肖戰 趙露思告贏網友

娛樂新聞組╱綜合報導
趙露思(左)曾和肖戰合拍劇，被網友造謠「表白肖戰」而遭到網路暴力。(取材自微博)
趙露思(左)曾和肖戰合拍劇，被網友造謠「表白肖戰」而遭到網路暴力。(取材自微博)

娛樂圈每天八卦傳不停，男星易烊千璽才被爆料靠著關係進高中，惹得經紀公司要對造謠者提告，接著又傳出女星趙露思起訴P圖造謠網友勝訴，讓網友紛紛直呼大快人心。

綜合媒體報導，一名網友2020年10月30日PO出造假圖，營造「趙露思告白肖戰」假象，迅速在網路掀起討論。雖然趙露思工作室立刻否認，但仍有不少酸民嗆趙露思「綠茶」、「自導自演」，從而演變成對趙思露的網路暴力，且直到現在還有人拿此事來當作攻擊素材。

趙露思工作室不滿藝人名譽遭到破壞，2020年11月3日提出告訴，2022年1月25日獲判勝訴。法院判被告需向趙露思公開發表道歉聲明、賠禮致歉，並且需支付原告精神損害撫慰金加訴訟成本，合計4萬5000人民幣（約7100美元）。

網友的實名道歉聲明已於3月31日刊登在法院網站，他坦言自己當初P圖「只是想引起八卦」，但沒料到會演變成這樣的局面，「現在已經深知網路暴力不可估量的嚴重性，以後一定會好好地做一個普通網民，也對造成的傷害做出真心地致歉。」

新生代女星趙露思2017年和關曉彤、宋威龍等人合作電視劇「鳳求凰」打開知名度，2019年獲得第三屆金骨朵年度網路潛力演員獎，2022年以網劇「傳聞中的陳芊芊」獲得文榮獎最佳女主角，演藝事業持續上升。

官司勝訴後，趙露思開心表示，終於可以把重心完全放在演藝事業上，不用再為這些瑣碎八卦耗費心思。

八卦

上一則

用朝鮮族身分上「浪姐3」 Jessica惹怒韓網

下一則

BTS金泰亨被拍到抽菸 粉絲嗆：小題大作

延伸閱讀

英媒指俄烏開戰前中國網攻烏克蘭 中方：一派胡言

英媒指俄烏開戰前中國網攻烏克蘭 中方：一派胡言
王俊凱大學掛科四門 被當公關擋箭牌？

王俊凱大學掛科四門 被當公關擋箭牌？
趙麗穎也爆逃漏稅？火速提告 假圖被揭「移花接木鄭爽」

趙麗穎也爆逃漏稅？火速提告 假圖被揭「移花接木鄭爽」
東航空難真相尚未明 中國嚴控網路輿論 刪27.9萬條訊息

東航空難真相尚未明 中國嚴控網路輿論 刪27.9萬條訊息

熱門新聞

柏安妮17歲女兒許恩怡（圖），遺傳了媽媽柏安妮的美貌基因。（取材自微博）

梁朝偉最美前任… 17歲女兒複刻母親完美基因

2022-04-01 02:24
黃曉明(左)和Angelababy的婚姻破局，女方說是男方不要她了。(取材自微博)

「黃曉明不要我了」 Baby哽咽談離婚

2022-04-02 02:30
周華健驚爆疫情期間曾和老婆起爭執。（圖：赫亞曼公關提供）

「我就命一條」周華健驚爆冷戰36年美籍老婆

2022-03-31 23:45
丹佐華盛頓（左）在廣告時段安撫威爾史密斯。（路透）

丹佐華盛頓「出手調停」1句話讓威爾史密斯道歉

2022-03-28 19:34
蔡少芬（左）去年11月曾在個人社交平台分享出與孫儷的合照，顯示兩人的好交情。（取材自微博）

蔡少芬舉家移居上海 曝孫儷幫她最多：熱心送菜、訊息秒回

2022-03-31 02:26
李嫣現在已是15歲的少女。（取材自微博）

15歲李嫣曬比基尼泳裝照 「三點一線」挨批尺度太大

2022-03-24 02:24

超人氣

更多 >
66歲周潤發近況曝光 頂一頭白髮自拍被讚帥

66歲周潤發近況曝光 頂一頭白髮自拍被讚帥
「獨臂刀王」王羽離世 享壽80歲

「獨臂刀王」王羽離世 享壽80歲
匈牙利總理連任 勝選演說罵澤倫斯基

匈牙利總理連任 勝選演說罵澤倫斯基
汪小菲被爆叫人深夜進大S家 搬空家具放到S Hotel

汪小菲被爆叫人深夜進大S家 搬空家具放到S Hotel
曾反對烏克蘭加入北約 德前總理梅克爾為己辯護

曾反對烏克蘭加入北約 德前總理梅克爾為己辯護