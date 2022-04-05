被造謠表白肖戰 趙露思告贏網友

趙露思(左)曾和肖戰合拍劇，被網友造謠「表白肖戰」而遭到網路暴力。(取材自微博)

娛樂圈每天八卦 傳不停，男星易烊千璽才被爆料靠著關係進高中，惹得經紀公司要對造謠者提告，接著又傳出女星趙露思起訴P圖造謠網友勝訴，讓網友紛紛直呼大快人心。

綜合媒體報導，一名網友2020年10月30日PO出造假圖，營造「趙露思告白肖戰」假象，迅速在網路掀起討論。雖然趙露思工作室立刻否認，但仍有不少酸民嗆趙露思「綠茶」、「自導自演」，從而演變成對趙思露的網路暴力，且直到現在還有人拿此事來當作攻擊素材。

趙露思工作室不滿藝人名譽遭到破壞，2020年11月3日提出告訴，2022年1月25日獲判勝訴。法院判被告需向趙露思公開發表道歉聲明、賠禮致歉，並且需支付原告精神損害撫慰金加訴訟成本，合計4萬5000人民幣（約7100美元）。

網友的實名道歉聲明已於3月31日刊登在法院網站，他坦言自己當初P圖「只是想引起八卦」，但沒料到會演變成這樣的局面，「現在已經深知網路暴力不可估量的嚴重性，以後一定會好好地做一個普通網民，也對造成的傷害做出真心地致歉。」

新生代女星趙露思2017年和關曉彤、宋威龍等人合作電視劇「鳳求凰」打開知名度，2019年獲得第三屆金骨朵年度網路潛力演員獎，2022年以網劇「傳聞中的陳芊芊」獲得文榮獎最佳女主角，演藝事業持續上升。

官司勝訴後，趙露思開心表示，終於可以把重心完全放在演藝事業上，不用再為這些瑣碎八卦耗費心思。