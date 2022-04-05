彭于晏當篩檢志工？原來是「美麗誤會」

彭于晏。(取材自微博)

目前人在上海的男星彭于晏，就算戴著口罩出門領物資或接受核酸檢測 ，都會受到高度關注。有網友在微博 分享上海長寧區某社區防疫 志工的照片，一名高挑男的防護衣大辣辣寫著「彭于晏」，隨後網路即流傳他以大明星之姿在上海擔任核酸檢測志工，彭于晏工作室只好出面闢謠，「這是個美麗的誤會」。

澎湃新聞報導，有網友在社交平台上曬出一張核酸篩查人員與志工的合影，一名身穿大白服的志工衣服上寫著彭于晏，不少網友因此將他認成演員彭于晏，因而引起熱議。

隨後，那名身著「彭于晏」字樣的網友本人在微博澄清，自己本名不叫彭于晏，家住靜安大寧地區，之所以衣服上寫著彭于晏，只是為了活躍氣氛。一名博主的闢謠文寫著：「大白服真的穿了親媽都不認識，寫誰就是誰…照片裡是我們大寧象嶼小區可愛的志工們，向所有志工致敬！」

網傳彭于晏(圓圈處)在上海擔任核酸檢測志工，最後證明是誤會一場。(取材自微博)

對於這個「美麗的誤會」，彭于晏工作室也回應稱：「向所有防疫人員致敬，你們辛苦了！被誤認是個美麗的誤會，感謝喜愛。請一定注意疫情防護，配合相關工作是我們對防疫最大的支持。大家加油！上海加油！」

由於彭于晏曾踩滑板領物資，也曾和志工們合照，更曾被拍到在社區做核酸檢測時，身旁有位戴著黑色帽子的女子，網友直呼只想知道那個女生是誰，可惜該女子沒有被臉部清楚照片。然而彭于晏無論是工作還是私生活，都被媽媽和姊姊嚴格控管，網友推測那女子應該是他的姊姊。