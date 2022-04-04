「姐姐3」名單流出「椰汁上那女人」、台灣女神都入列

徐冬冬被標註「椰樹椰汁上面那個女人」，引發關注。(取材自微博)

熱門陸綜「乘風破浪的姐姐」第三季現正積極籌備中，名單也一直是網友關注焦點，近日傳出節目即將開錄，網上瘋傳一份58位的女星名單，當中有許多藝人都陸續抵達長沙，包括蔡卓妍、鍾欣潼、胡杏兒、薛凱琪、前少女時代Jessica等，而最受矚目的是名單上被標註上「椰樹椰汁上面那個女人」的徐冬冬，未正式開播就已率先成為焦點人物。

香港 01報導，現年32歲的徐冬冬曾是「晶女郎」兼尹子維前女友，她曾擔任椰汁品牌的代言人，甚至在椰汁的包裝上印上她的照片，然而當時卻因為印在椰汁上的肖像過度性感而一度陷入低俗和作虛假宣傳質疑，但多年來徐冬冬依然一直被外界稱作「椰汁女神」。

另據ETtoday報導，網傳名單中也不少台灣女星，除了許茹芸、阿雅、江美琪被點名，備註欄位中還指出王心凌、郭采潔和A-Lin都已經抵達長沙備戰。

翻一翻三人的社群網站 ，王心凌早在兩周前就透露人在隔離中，日前更透過IG限時動態曬出長沙名產「黑色臭豆腐」；原先人在北京 的郭采潔，也於3月底曬出機場照片，隱約寫下暗示「前往一個濕度相對高的城市探險」；A-Lin更是直接在長沙高鐵休息室打卡，與名單上所寫的資訊不謀而合，讓各界都相當期待。