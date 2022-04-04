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王俊凱大學掛科四門 被當公關擋箭牌？

娛樂新聞組╱綜合報導
王俊凱被爆大學掛科四門，工作室發聲明駁斥。(取材自微博)
王俊凱被爆大學掛科四門，工作室發聲明駁斥。(取材自微博)

「TFBOYS」成員易烊千璽近日深陷輿論風波，被爆出利用明星特權進入高中就讀，雖然事後校方回應「經得起查」，但並未平息爭議，連王俊凱也被爆出大學掛科四門；不過王俊凱工作室日前突然發出一份聲明，整體內容被發現意有所指，引發網友熱議，「是粉絲在互撕嗎？」

聲明開頭，工作室明確表示，「王俊凱總是頻繁被有意地推進輿論的中心，被抹黑、被造謠，被當做他人的公關擋箭牌」。王俊凱工作室還表示，「面對近期持續數日的大規模惡意引戰抹黑，我工作室現已委託律師對相關言論進行取證保全，準備通過一切法律手段維護自身的合法權益，我們始終堅信法律的公平公正。」

網友發現，聲明中提到的「有意」二字似乎意有所指，而接下來的文字中，工作室表達越發耿直，聲稱被當做他人的公關擋箭牌；聯想到易烊千璽升學事件，這個「他人」指向明確。

隨後，工作室言簡意賅地強調：王俊凱一忍再忍，仍然無法避免被拉下水。文字之外則指對方太欺負人，一次次不斷給王俊凱造成輿論傷害。最後，工作室表明態度，聲稱已經委託律師進行取證，準備通過一切法律手段維護王俊凱的合法權益。

據悉，近日有多名網友紛紛爆料王俊凱大學掛科四門，疑延畢重修，引網友熱議。

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