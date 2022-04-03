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香港演員王喜抵台 PCR檢測「戳到爆血」 口罩染血驚悚

記者黃保慧／綜合報導
香港知名綠葉演員王喜，搭機抵台做PCR檢測，被戳到流血，口罩噴滿血。（取材自Instagram）
香港知名綠葉演員王喜，搭機抵台做PCR檢測，被戳到流血，口罩噴滿血。（取材自Instagram）

香港知名綠葉演員王喜，搭機抵台做PCR檢測，被告知「PCR陽性」，只是他竟然被戳到流血，口罩噴滿血，照片觸目心驚。指揮中心發言人莊人祥解釋，這名採檢人員是為送交檢體，現場其他人員有給予協助。

54歲的王喜去年移居英國倫敦，在Instagram發文表示，「台灣入境做PCR被捅傷，兇手已逃離現場，留下來的人，無一個知道兇手的名字，只知道她來自醫院」。他附上多張照片，只見畫面中的他滿鼻子鮮血，口罩也被染上血，很驚悚。

隨後他再度發文還原過程，寫著「全身被白色PPE保護的女性醫護人員，用右手持棉棒，捅入我右鼻孔，同時用左手按我後腦往前推，我感覺痛楚往後縮，她要我忍耐，再來一次，她說她不令我痛楚，我相信妳，然後，她再一次右手捅我鼻孔，左手推我頭往前，造成我右鼻孔流血」。

王喜事後已經報警處理，警方到場隔著玻璃指示他「上網去1922查詢誰幫你做這個」，並表示不會幫他做紀錄，請他先跟其他人員走。而他的檢測結果已在晚間出爐，收到「陽性」通知。

指揮中心發言人：誤會 醫療人員非逃走

莊人祥稱，有關王喜入境機場檢驗鼻子受傷流血，負責採檢的醫療人員卻立即離開現場一事，可能是有誤會，由於採檢後需要在規定時間內送交檢體，所以這名醫療人員並非逃走，而是協助將檢體送往實驗室。

莊人祥強調，現場其他負責採檢的醫療人員有立刻給予這名採檢受傷旅客後續協助，有提供衛生紙及全新口罩，但旅客拒絕使用，PCR採檢偶爾會戳傷鼻黏膜出血情形，若受傷旅客至檢疫地點後仍有醫療需求，可向檢疫地點醫護人員提出。

香港知名綠葉演員王喜，搭機抵台做PCR檢測，被戳到流血，口罩噴滿血。（取材自In...
香港知名綠葉演員王喜，搭機抵台做PCR檢測，被戳到流血，口罩噴滿血。（取材自Instagram）

口罩 檢測 香港

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